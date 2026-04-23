۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

تسهیل مسیر فعالیت شرکت‌های تجهیزات پزشکی

تسهیل مسیر فعالیت شرکت‌های تجهیزات پزشکی

مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، با تأکید بر لزوم حل «گره‌های کور» اداری، از برگزاری مستمر نشست‌های تعاملی در استان‌ها و پیگیری ویژه برای تخصیص ارز و اصلاح قیمت‌گذاری ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده، در نشست بررسی وضعیت شرکت‌های تجهیزات پزشکی، ضمن قدردانی از پویایی بدنه علمی و تخصصی این حوزه، بر تغییر رویکرد اداره‌کل به سمت شفافیت آماری و تسهیل حداکثری امور تأکید کرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای حضور مستقیم در مناطق مختلف کشور، افزود: علاوه بر نشست‌های متمرکز، به‌منظور ارتباط نزدیک با شرکت‌های استانی، جلسات چهارشنبه‌های پایان هر ماه به‌صورت منظم برگزار خواهد شد و مشهد مقدس، مقصد بعدی ما برای شنیدن بدون واسطه دغدغه‌های فعالان این حوزه است.

علیزاده، خواستار ارائه گزارش‌های آنالیزی و دقیق از درخواست‌ها شد و تصریح کرد: برای رفع موانع زمان‌بر، نیاز به عدد و رقم داریم. با تحلیل حوزه‌های پرمتقاضی، گره‌های کور شناسایی شده و برای حذف بروکراسی‌های زائد برنامه‌ریزی عملیاتی صورت می‌گیرد.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، با اشاره به بازخوردهای مثبت تسهیلات غیرحضوری، از طراحی مدل جدید ارتباطی خبر داد و افزود: سامانه تیکتینگ با جدیت ارتقا می‌یابد تا حضور فیزیکی شرکت‌ها هدفمند، زمان‌بندی‌شده و صرفاً در موارد ضروری باشد. کارشناسان ما اکنون با تمرکز بیشتری در فضای مجازی پاسخگوی نیازها هستند.

علیزاده در پاسخ به دغدغه اصلی فعالان اقتصادی گفت: تعامل مستمر با بانک مرکزی برای تسهیل تخصیص ارز در اولویت است. همچنین در حوزه قیمت‌گذاری، در هفته گذشته اقدامات راهگشایی انجام شده که آثار ملموس آن به‌زودی برای شرکت‌ها قابل مشاهده خواهد بود.

وی بر لزوم تدوین نقشه راه روشن بر اساس خروجی مکتوب این جلسات تأکید کرد تا همگرایی میان ذی‌نفعان و بدنه اجرایی به حداکثر برسد.

حبیب احسنی پور

