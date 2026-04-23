به گزارش خبرنگار مهر، طرح هادی روستای خمینیشهر با اعتباری بالغ بر ۴۲ میلیارد ریال اجرا و افتتاح شد. این طرح با هدف ساماندهی بافت روستا، بهبود زیرساختها و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان عملیاتی شده است.
در آیین افتتاح این طرح، فرماندار شهرستان بشاگرد، بخشدار گوهران، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس شرکت آب و فاضلاب، رئیس کمیته امداد خمینیشهر و جمعی از مسئولان محلی حضور داشتند.
جمشید خرمی، فرماندار بشاگرد در حاشیه این مراسم با قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرستان، بر ضرورت گسترش همکاری این بنیاد با دهیاریها تأکید کرد و گفت: همکاری نزدیک بنیاد مسکن و دهیاریها میتواند روند توسعه روستایی را تسریع کرده و زمینهساز رفع محرومیت در مناطق روستایی بشاگرد شود.
وی با اشاره به اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی در روستاهای شهرستان افزود: تکمیل و اجرای طرحهای هادی نقش مهمی در ماندگاری جمعیت روستایی، توسعه خدمات و افزایش رضایتمندی مردم دارد و این مسیر با همراهی دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم تداوم خواهد یافت.
