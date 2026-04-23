۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

بازخوانی وصیت شهدا؛ استاندار سمنان: وحدت ملی سد نفوذ تفرقه است

بازخوانی وصیت شهدا؛ استاندار سمنان: وحدت ملی سد نفوذ تفرقه است

سمنان- استاندار سمنان با تأکید بر اینکه اقتدار پایدار کشور تنها در سایه اتکا به توان داخلی و روحیه مقاومت ممکن است، گفت: هرگونه تفرقه‌افکنی تیشه به ریشه منافع ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر پنجشنبه در مراسم یادواره شهدای جنگ رمضان و شهید حجت الاسلام خطیب وزیر اطلاعات در محل امامزاده یحیی (ع) سمنان، وحدت را عامل پایداری و پیشرفت کشور دانست و ادامه داد: از این سرمایه یعنی انسجام و وحدت می بایست صیانت شود.

وی از همراهی مردم در ایجاد انسجام تقدیر کرد و بیان داشت: علیرغم فشارها و چالش های مختلف در سایه جنگ با اتکا به توان داخلی و روحیه مقاومت اقتدار کشور ادامه دار است.

استاندار سمنان هر گونه تفرقه افکنی را به ضرر منافع عموم مردم دانست و اضافه کرد: می بایست با هوشیاری جلو توطئه ها ایستاد و از این وحدت صیانت کنیم.

کولیوند همدلی بین مردم و تمام قوا حاکم در جامعه را موجب هموار تر شدن مسیر پیشرفت کشور برشمرد و اظهار داشت: برای عبور از همه فتنه ها باید وحدت ملی به عنوان ستون اصلی اقتدار کشور حفظ شود.

وی از خدمات و زحمات شهید خطیب وزیر اطلاعات تجلیل کرد و افزود: وزارت اطلاعات نقش مهمی در تأمین امنیت کشور ایفا می کند و ایشان توانست با رویکرد آرام و دقیق انسجام و آرامش قابل توجه را ایجاد و خدمات ارزنده ای را ثبت کند.

کد مطلب 6809118

