کولیوند: «انسجام ملی» سلاح ایران در برابر جنگ ترکیبی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه سهشنبه در اجتماع مردمی «شبهای اقتدار» و سوگواره «مرهم جان» سمنان ویژه آقای شهید ایران با قدردانی از حضور گسترده مردم استان در آیینهای بزرگداشت شهدای اقتدار و بخصوص تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای(ره)، این حضور را جلوهای از همبستگی، وفاداری و پشتیبانی مردم از آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و از همراهی دستگاههای اجرایی، نیروهای خدمترسان و مردم در میزبانی از زائران و عزاداران تقدیر کرد.
وی با اشاره به نقش وحدت ملی در عبور کشور از حوادث و بحرانهای مختلف اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در طول بیش از چهار دهه گذشته با وجود جنگ تحمیلی، فتنهها، تحریمها و فشارهای خارجی، به برکت انسجام مردم و هدایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی توانسته مسیر پیشرفت و اقتدار را با استحکام ادامه دهد.
استاندار سمنان با بیان اینکه دشمنان همواره در پی تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد فاصله میان مردم و ارکان نظام بودهاند، افزود: هدف اصلی جنگ ترکیبی دشمن، آسیبزدن به سرمایه اجتماعی کشور و کاهش همبستگی ملی است، اما تجربه تاریخی انقلاب اسلامی نشان داده است هر زمان وحدت و همدلی در جامعه تقویت شده، همه توطئهها و فشارها با شکست مواجه شده است.
کولیوند همچنین بر ضرورت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی برای نسل جوان تأکید کرد و گفت: امروز بیان واقعیتهای پیشرفت کشور در حوزههای علمی، فناوری، پزشکی، صنایع راهبردی و دفاعی، از مهمترین مسئولیتهای مدیران، نخبگان و فعالان فرهنگی است و باید با زبانی منطقی، مستند و امیدآفرین به نسل جدید منتقل شود.
وی با اشاره به پیشرفتهای جمهوری اسلامی در حوزههای فضایی، ارتباطات، فناوریهای نوین، پزشکی و توان دفاعی کشور تصریح کرد: اقتدار امروز ایران اسلامی نتیجه مجاهدت شهدا، ایثار رزمندگان، هدایتهای حکیمانه مقام معظم رهبری و اعتماد به توان داخلی و ظرفیت جوانان متخصص کشور است و این مسیر باید با قدرت و امید ادامه یابد.
استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود، حفظ هویت دینی و انقلابی نسل جوان را از مهمترین اولویتهای فرهنگی کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: خانواده، مدرسه، دانشگاه و نهادهای فرهنگی باید با همکاری و همافزایی، زمینه تقویت هویت دینی، ملی و انقلابی جوانان را فراهم کنند تا جامعه در برابر آسیبهای فرهنگی و جنگ شناختی دشمن مصون بماند.
کولیوند با تأکید بر اینکه خدمت صادقانه و بیمنت به مردم، مهمترین وظیفه مسئولان است، گفت: همه مدیران و مسئولان باید با روحیه جهادی، همدلی و تلاش مستمر در مسیر حل مشکلات مردم گام بردارند و با حفظ وحدت و انسجام ملی، زمینه تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی و پیشرفت همهجانبه کشور را بیش از پیش فراهم کنند.
استاندار سمنان با تأکید بر نقش وحدت و همدلی مردم و مسئولان در پیشبرد امور استان اظهار داشت: یکی از مهمترین سرمایههای استان سمنان، هماهنگی و همراهی میان مردم، مدیران، دستگاههای اجرایی، نهادهای خدماترسان و نیروهای مردمی در مسیر خدمت به مردم است و هر زمان این همافزایی تقویت شده، امکان ارائه خدمات گستردهتر، مؤثرتر و پاسخگویی بهتر به مطالبات و نیازهای جامعه فراهم شده است.
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