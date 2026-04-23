«آبگرم لاریجان» به منطقه ویژه گردشگری تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن پولادی بعدازظهر پنجشنبه در جریان بازدید میدانی از روستای نمونه گردشگری «آبگرم» از توابع بخش لاریجان، بر ضرورت ارتقای سطح خدمات‌رسانی به گردشگران در این منطقه تأکید کرد.

پولادی با اشاره به پتانسیل‌های بی‌نظیر طبیعی منطقه اظهار داشت: استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود برای تبدیل منطقه گردشگری آبگرم به منطقه ویژه گردشگری یک ضرورت است و باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرد.

وی در ادامه با تأکید بر اصلاح و نوسازی زیرساخت‌های پایه در این روستا افزود: برای رسیدن به استانداردهای مطلوب و توسعه پایدار گردشگری در این نقطه، فراهم آوردن امکانات رفاهی مناسب و بهسازی سیستم لوله‌کشی آبگرم جهت استفاده بهینه و بهداشتی مسافران الزامی است که با هماهنگی های انجام شده این کار ظرف ۲ ماه آینده انجام می شود.

سرپرست فرمانداری ویژه آمل در پایان خاطرنشان کرد که توسعه زیرساخت‌ها در روستاهای هدف گردشگری، علاوه بر رونق اقتصادی منطقه، به ایجاد اشتغال پایدار برای بومیان لاریجان نیز کمک شایانی خواهد کرد.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان آمل، همچنین در جریان بازدید از دفتر دهیاری و شورای اسلامی روستای پلور از توابع بخش لاریجان، بر جایگاه راهبردی این منطقه به عنوان ویترین ورودی استان تأکید کرد.

پولادی اظهار داشت: پلور نه تنها یک منطقه گردشگری برجسته، بلکه گلوگاه ورودی استان مازندران است؛ لذا تقویت زیرساخت‌های گردشگری در این نقطه باید با نگاهی ملی دنبال شود.

بازنگری در طرح هادی پلور

نماینده عالی دولت در شهرستان آمل با اشاره به مطالبات مردمی تصریح کرد: ساماندهی و بازنگری طرح هادی روستای پلور با توجه به درخواست‌های دهیاری در دستور کار قرار دارد و به طور جدی پیگیری خواهد شد.

وی همچنین گفت: با توجه به ضرورت تقویت شبکه داخلی آب شرب، طی هماهنگی با مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران، مقرر شد یک کیلومتر لوله جهت اجرای پروژه آبرسانی به پلور اختصاص یابد. البته در کنار حمایت‌های دولتی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی برای شتاب‌بخشی به توسعه روستا الزامی است.

پولادی در بخش دیگری از سخنان خود به پیوست‌های فرهنگی توسعه اشاره کرد و افزود: طرح ویژه‌ای برای محور هراز در نظر گرفته شده است تا المان‌های بزرگان و مفاخر برجسته شهرستان هزارسنگر و دیار علویان در این مسیر نصب شود.