حضور کاروان «زیر سایه خورشید» در بابلسر

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ایام دهه کرامت، کاروان فرهنگی و تبلیغی زیر سایه خورشید که با هدف ترویج فرهنگ رضوی در سراسر استان مازندران فعالیت میکند، با حضور در زایشگاه حضرت زینب (سلامالله علیها) شهرستان بابلسر، برنامههای ویژهای را اجرا کرد.
این کاروان که متشکل از خادمین حرم مطهر رضوی و حامل پرچم متبرک بارگاه ثامنالحجج (علیهالسلام) است، طی برنامهریزی صورت گرفته با کانونهای خدمت رضوی استان، ۲۰۰ برنامه فرهنگی را در طی هفت روز در مناطق مختلف مازندران برگزار نموده است.
در ادامه این سلسله برنامهها، خادمین حرم رضوی با حضور در بخش زایشگاه حضرت زینب (س)، ضمن ادای احترام و عرض تبریک به مادران و خانوادههای نوزادان، نسبت به قرائت اذان و اقامه در گوش راست و چپ نوزادان تازه متولد شده اقدام کردند. این سنت حسنه با هدف تبرک آغاز زندگی این عزیزان به نام و یاد ائمه اطهار (علیهمالسلام) و بهویژه حضرت علی بن موسی الرضا (علیهالسلام) صورت پذیرفت.
حضور این کاروان در مرکز درمانی، با استقبال کادر پزشکی و همراهان بیماران روبرو شد و فضایی معنوی و دلگرمکننده در محیط زایشگاه ایجاد کرد. این اقدام، بازتابی از اهداف فرهنگی آستان قدس رضوی در گسترش آموزههای رضوی و خدمترسانی معنوی به آحاد جامعه در مناسبتهای خاص است.
برنامههای کاروان زیر سایه خورشید در استان مازندران تا پایان دهه کرامت ادامه خواهد داشت و این حضور در زایشگاه بابلسر، یکی از برنامههای شاخص این دوره در جهت پیوند معنوی نوزادان با ساحت قدسی امام رضا (علیهالسلام) محسوب میشود.
نظر شما