آغاز ماراتن۲۴ ساعته «یک نفس برای ایران» در ساری

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد ادبی «یک نفس برای ایران» با حضور ۱۱۰ شاعر مازندرانی از بعدازظهر پنجشنبه در میدان شهدای ساری آغاز شد.

این رویداد که با عنوان «یک نفس برای ایران» از سوی حوزه هنری مازندران تدارک دیده شده تا ساعت ۱۳ روز جمعه بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

در همین ارتباط، احمد ایرانی نسب مسئول آفرینش های ادبی حوزه هنری مازندران با اشاره به نحوه شکل‌گیری این برنامه گفت: علاوه بر دعوت از برخی شاعران باسابقه، امکان حضور برای دیگر علاقه‌مندان نیز از طریق فراخوان عمومی فراهم شده تا این رویداد رنگ و بویی مردمی‌تر به خود بگیرد.

وی با اشاره به بخش‌های جنبی این برنامه افزود: پویش «پرچمدار» از جمله بخش‌های ویژه است که طی آن پرچم ایران در طول ۲۴ ساعت میان مردم دست‌به‌دست می‌شود و شرکت‌کنندگان می‌توانند دقایقی آن را برافراشته نگه دارند؛ حرکتی نمادین که بیانگر همدلی و تعلق خاطر مردم به کشور است.

ایرانی‌نسب ادامه داد: اجرای زنده خوشنویسی، دیوارنگاره‌های تعاملی، برنامه‌های ویژه کودک و نوجوان، روایت‌خوانی و اجرای آثار موسیقایی نیز در کنار شعرخوانی، فضای این رویداد را همراهی خواهد کرد.

وی در پایان با تأکید بر متفاوت بودن این برنامه اظهار کرد: «یک نفس برای ایران» صرفاً یک شب شعر نیست، بلکه یک تجربه هنری مفهومی است که در آن تداوم اجرا، مشارکت مردمی و حضور هنرمندان، مفهومی از همراهی و همبستگی را به تصویر می‌کشد.