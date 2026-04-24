تهاجمات آمریکا تهدیدی جدی برای تحقق «گرسنگی صفر» است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در سخنرانی برخط دوم سی‌وهشتمین کنفرانس منطقه‌ای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) برای آسیا و اقیانوسیه (APRC38) با بیان اینکه تهاجمات آمریکا تهدیدی جدی برای دستیابی به هدف «گرسنگی صفر» دانست و گفت: جنگ غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه بر امنیت غذایی جهان و منطقه سایه انداخته و زنجیره تامین به ویژه در بازار سوخت انرژی و کود را مختل کرده است.

وی افزود: اندوه قلبی خود را به سبب شهادت رهبر عالیقدر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای (رحمت الله علیه) و سایر هم‌وطنانم به ویژه فعالان عرصه کشاورزی و غذا در جریان حملات نظامی غیر قانونی و وحشیانه ایالات متحده آمریکا و رژیم نسل‌کش صهیونیستی ابراز می‌کنم.

نوری با بیان اینکه امروزه منطقه آسیا و اقیانوسیه با مشکلات عدیده و چالش‌های پیچیده مواجه است، گفت: منطقه آسیا با تنش‌های ژئوپلتیکی و اختلال در بازار بی‌ثباتی زنجیره‌های تامین و تجارت شیوع گسترده ناامنی غذایی و سوء تغذیه تغییرات اقلیمی تخریب اراضی و افت منابع آبی روبرو است، این مشکلات و چالش‌ها نظام کشاورزی و غذا را تحت تاثیر قرار داده و دستیابی به هدف "گرسنگی صفر" را عنوان دومین هدف اصلی جامعه جهانی غیر ممکن ساخته و تاب‌آوری نظام کشاورزی و غذا را تضعیف کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: به منظور غلبه بر مشکلات منطقه آسیا و اقیانوسیه مانند گرسنگی ناامنی غذایی و عدم دسترسی به رژیم غذایی سالم نیاز است تا رویکردهای مشترک برای تحول نظام کشاورزی و غذا اتخاذ و پایداری نظام‌ها تقویت شود.

وی تصریح کرد: تحول آبی و توجه به جنگل‌کاری و زراعت چوب نمونه‌ای از رویکردهای ذکر شده است البته آینده نگری، مدیریت چالش‌ها و توجه به پیشران‌ها و همچنین تدوین برنامه‌های راهبردی برای دستیابی به اهدافی مانند ارتقای امنیت غذایی با تاکید بر تغذیه ایمن و مغذی اهمیت دارد.

عضو کابینه دولت چهاردهم با بیان اینکه برنامه کاشت گسترده درخت از سه سال پیش که در ایران آغاز شده است، گفت: ایران به پشتوانه شبکه موسسات تحقیقاتی و پژوهشگران برجسته در علوم مختلف از جمله علوم شیلاتی از ظرفیت دانشی و آمادگی مشارکت فراگیر در برنامه‌های تحول آبی برخوردار است.

نوری تهاجمات ایالات متحده تهدیدی جدی برای دستیابی به گرسنگی صفر است، افزود: اختلالات زنجیره تامین به ویژه در بازار سوخت انرژی و کود نتیجه تهاجم نظامی غیر قانونی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی است که آثار آن بر امنیت غذایی جهان و منطقه سایه خواهد انداخت.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: از همه کشورهای منطقه و مستقل انتظار می‌رود ضمن محکومیت شدید تهاجم نظامی و محاصره غیرقانونی ایران برای توقف دائمی و پایدار حملات غیرقانونی و استمرار تولیدات کشاورزی تلاش کنند.