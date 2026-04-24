شهرام شفیعی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت ذخایر استراتژیک مواد غذایی در استان آذربایجان شرقی در جنگ رمضان اظهار کرد: خوشبختانه در ارتباط با بحث کالاهای اساسی، علی‌رغم اینکه در سطح کشور طی چهار سال اخیر شرایط خاصی را پشت سر گذاشتیم، مشکلی در تامین و فراوانی کالاهای اساسی در استان وجود نداشته است.

وی افزود: همان‌طور که استحضار دارید از ابتدای زنجیره تولید تا انتهای زنجیره تامین، اجرای برخی اصلاحات اقتصادی در کشور انجام شد و در کنار آن همزمانی ماه مبارک رمضان و عید نوروز نیز باعث افزایش تقاضا در بازار کالاهای اساسی شد. علاوه بر این، اجرای طرح کالابرگ که بر اساس آن برای هر فرد ایرانی یک میلیون تومان برای خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته شد نیز فشار بیشتری بر بازار وارد کرد.

شفیعی ادامه داد: در کنار همه این موارد، وقوع یک جنگ تحمیلی نیز شرایط را مضاعف کرد، اما خوشبختانه مردم شریف استان به عینه مشاهده کردند که در بازار هیچ مشکلی از نظر فراوانی کالاهای اساسی وجود نداشت و اقلامی مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ، برنج، شکر، لبنیات و روغن به میزان کافی در فروشگاه‌ها عرضه شد.

وی با تاکید بر اینکه در زمینه تامین کالاهای اساسی مشکل خاصی در استان ایجاد نشد، گفت: این شرایط حاصل همکاری و همراهی تولیدکنندگان، بازرگانان، واردکنندگان و همچنین مردم شریف استان بود که در طول این جنگ تحمیلی پای کار بودند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بیان کرد: به همین دلیل خوشبختانه ما حتی از ذخایر استراتژیک نیز استفاده نکردیم و تمام کالاهایی که به عنوان ذخیره استراتژیک در انبارها نگهداری می‌شد دست‌نخورده باقی مانده است.

وی اضافه کرد: امیدواریم با تداوم روند تولید در کشور، در آینده نیز نیازی به استفاده از این ذخایر نباشد. البته در برخی موارد ممکن است بخشی از این کالاها به دلیل تاریخ مصرف برای تنظیم بازار عرضه شود که در همان زمان نیز بلافاصله ذخایر جایگزین تامین خواهد شد.

شفیعی در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های تامین و توزیع پایدار مواد غذایی در شرایط بحران یا اختلال در زنجیره تامین گفت: بیش از ۸۵ درصد مواد خوراکی و کالاهای اساسی در داخل کشور تولید می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود زنجیره تامین این محصولات به راحتی دچار اختلال نشود.

وی افزود: کشاورزان، دامداران، عشایر و روستاییان کشور همواره در خط مقدم تولید قرار دارند و تمامی کارخانجات صنایع تبدیلی، کارخانجات آردسازی، کشتارگاه‌ها و سردخانه‌ها نیز فعال هستند؛ بنابراین در تامین کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود هیچ نگرانی وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: تنها حدود ۱۵ درصد از کالاهای مورد نیاز کشور وارداتی است که عمدتاً مربوط به نهاده‌های دامی می‌شود.

وی گفت: حتی اگر در بنادر جنوبی کشور مشکلی ایجاد شود، مسیرهای جایگزین در نظر گرفته شده است و از طریق بنادر شمالی کشور در دریای خزر و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا امکان واردات نهاده‌های دامی فراهم است.

شفیعی تصریح کرد: همچنین بسیاری از بازرگانان استان برای تامین کالاهای مورد نیاز شمال غرب کشور از طریق بندر مرسین و بندر ترابزون در ترکیه به صورت زمینی و ریلی فعال شده‌اند و در این زمینه نیز مشکلی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با تفویض اختیارات ملی از سوی رئیس‌جمهور به استانداران و همچنین واگذاری بخشی از اختیارات وزیر جهاد کشاورزی به روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، هماهنگی‌های لازم برای تسهیل واردات کالا انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: در گمرکات استان نیز با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و تمهیداتی که توسط استاندار و دستگاه‌های مرتبط اتخاذ شده، واردات کالا از طریق مرز ترکیه و همچنین مسیر ارمنستان، گرجستان و بندر باتومی در حال انجام است.

وی ادامه داد: حتی در صورت نیاز امکان واردات گوشت قرمز و دام زنده از کشورهای حاشیه دریای خزر و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نیز وجود دارد و برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه انجام شده است تا در صورت نیاز بخشی از نیاز استان و حتی کشور از این مسیرها تامین شود.

شفیعی همچنین به ظرفیت‌های منطقه آزاد ارس اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در استان ظرفیت بسیار مهمی مانند منطقه آزاد ارس وجود دارد که پتانسیل بالایی در تامین کالاهای اساسی دارد.

وی افزود: تمهیدات لازم توسط استاندار و شورای تامین استان برای انتقال کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از طریق منطقه آزاد ارس به سرزمین اصلی فراهم شده است تا بازرگانان بتوانند از این ظرفیت نیز استفاده کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت زیرساخت‌های نگهداری محصولات کشاورزی در استان نیز اظهار کرد: بیش از ۹۵ درصد تولیدات کشاورزی استان توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و به همین دلیل بخش عمده صنایع تبدیلی، انبارداری و نگهداری محصولات نیز در اختیار بخش خصوصی است.

وی گفت: تنها در حوزه گندم و بخشی از انبارهای غله استان و همچنین انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام، مدیریت به صورت دولتی انجام می‌شود.

شفیعی ادامه داد: تمامی کارخانجات آردسازی استان که دارای سیلو هستند ذخیره‌سازی گندم را زیر نظر اداره کل غله استان و شرکت بازرگانی دولتی انجام می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در استان بیش از ۵۰۰ واحد سردخانه فعال وجود دارد که همگی متعلق به بخش خصوصی هستند و از نظر ذخیره‌سازی و نگهداری مواد غذایی، چه در انبارهای بالای صفر و چه در انبارهای زیر صفر، هیچ مشکلی در استان وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در پایان تاکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در بخش تولید، صنایع تبدیلی و زیرساخت‌های نگهداری، تمهیدات لازم برای تامین و ذخیره‌سازی مواد غذایی در استان فراهم شده و در این زمینه نگرانی خاصی وجود ندارد.