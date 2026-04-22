به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در پی طرح ادعاها و اتهامات نمایندگان برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در نشست وزیران کشاورزی اجلاس منطقه‌ای خاور نزدیک، در گفتگوی تلفنی با علی کیانی‌راد سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان غذا و کشاورزی دستورات لازم را برای اتخاذ موضعی اصولی، عزتمندانه و قاطع توسط نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان فائو صادر کرد.

وی افزود:‌ برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، نسبت به اقدامات قانونی ایران در پاسخ به حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، ادعاهایی، اتهاماتی و انتقاداتی را مطرح کردند که لازم است در فرصت قانونی در اجلاس، مواضع رسمی و اصولی جمهوری اسلامی ایران را صریح و قاطع بیان کنید.

وزیر جهاد کشاورزی در این گفتگو تاکید کرد: در بیانیه ایران باید روشن شود که «ما همسایه‌های خوبی هستیم، ولی بیگانگان با ایجاد پایگاه نظامی در خاک سرزمینی شما و حمله از طریق این پایگاه‌ها، ما را به دفاع مشروع و قانونی از خود واداشتند که هم عرف بین‌المللی و هم حق طبیعی ما است.»

وی عنوان کرد: از پایگاه‌هایی در کشورهای عربی، با خاک ایران و مردم ما، زنان و کودکان ما حمله شد که پاسخ لازم و متقابل هم به همان مناطق داده شده است.

نوری قزلجه با تاکید بر این که «جمهوری اسلامی ایران ذاتا با کشورهای همسایه هیچ مشکلی ندارد»، ابراز امیدواری کرد که همسایگان جنوبی نیز در برچیده شدن مداخلات و حضور بیگانگان از منطقه غرب آسیا و خلیج فارس همکاری کنند، زیرا امنیت منطقه باید با تلاش خود کشورهای منطقه برقرار شود.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: ما در پاسخ به تهاجم و دفاع از خود، نسبت به حملات از پایگاه‌ها و اماکن دشمن آمریکایی، پاسخ دادیم که حق قانونی و طبیعی ما است.