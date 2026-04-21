۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

به‌جای تهدید به «حذف تمدن‌ها»، «تمدن‌های کهن کشاورزی» نامگذاری شود

وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای امنیت غذایی تاکید کرد و گفت: به جای تهدید به «حذف تمدن‌ها»، دهه «تمدن‌های کهن کشاورزی» نامگذاری و برنامه‌های سالانه ویژه تدوین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در نشست وزیران کشاورزی سی‌وهشتمین اجلاس کنفرانس منطقه‌ای خاور نزدیک (NERC ۳۸) که در مقر سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) در رم پایتخت ایتالیا (حضوری- مجازی) برگزار شد، اظهار کرد: در آغاز اندوه قلبی خود را به سبب شهادت عالی‌ترین مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره) و ۱۶۸ نفر از دانش‌آموزان مدرسه‌ای در میناب، دانشمندان و دانشگاهیان، سایر هموطنانم به ویژه فعالان عرصه کشاورزی و غذا را در جریان حملات نظامی غیرقانونی و وحشیانه ایالات متحده آمریکا و رژیم نسل‌کش صهیونیستی ابراز می‌کنم.

وی تصریح کرد: منطقه خاور نزدیک به دلیل رویارویی با چالش‌هایی همچون تشدید پدیده‌های جدّی اقلیمی، افت کمی و کیفی آب، نوسانات اقتصادی و تهدیدهای زیستی در مرحله حساسی از تحول نظام‌های کشاورزی و غذایی قرار دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که تحول در سیستم‌های غذایی نیازمند تغییر نگرش به سمت اولویت‌های منطقه‌ای است، گفت: زمان آن فرا رسیده است تا با انتخاب عالمانه و اولویت‌دهی به حل مسایل، با اتخاذ رویکرد «کشاورزی احیاگر»، بر تقویت حاکمیت و همکاری منطقه‌ای، ایجاد و بکارگیری سیستم‌های هشدار سریع و دیجیتال، توسعه پایدار شیلات و آبزی‌پروری، احیای جنگل و مرتع، اقدام پیشگیرانه در برابر مخاطرات و بسیج منابع مالی تمرکز کنند.

وی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از ابتکار «یک کشور، یک محصول اولویت‌دار» آمادگی دارد، تجربیات و دانش خود را در زمینه زنجیره ارزش محصولات خرما و زیتون به اشتراک بگذارد.

نوری قزلجه با اعلام حمایت جمهوری اسلامی ایران از بکارگیری فناوری هسته‌ای در بخش کشاورزی و غذا به منظور اصلاح نژاد و ژنتیک گیاهان، سلامت دام، کنترل آفات حشرات، مدیریت آب و خاک و ایمنی مواد غذایی، گفت: به منظور تقویت همکاری‌های منطقه‌ای پیشنهاد می‌شود تا به جای تهدید به «حذف تمدن‌ها»، دهه «تمدن‌های کهن کشاورزی» نامگذاری و برنامه‌های سالانه ویژه آن با توجه به تنوع تمدن‌ها، طراحی و اجرا شود.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: از همه کشورهای منطقه و مستقل انتظار می‌رود ضمن محکومیت شدید تهاجم نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی که به کشتار غیرنظامیان، کارکنان و کارمندان، تخریب گسترده زیرساخت‌ها، جاده‌ها، انبارهای نگهداری مواد غذایی، مزارع و مراتع، کارخانجات غذایی منجر شده است، برای توقف دائمی و پایدار حملات غیرقانونی تلاش کنند.

