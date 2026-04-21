به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در نشست وزیران کشاورزی سیوهشتمین اجلاس کنفرانس منطقهای خاور نزدیک (NERC ۳۸) که در مقر سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) در رم پایتخت ایتالیا (حضوری- مجازی) برگزار شد، اظهار کرد: در آغاز اندوه قلبی خود را به سبب شهادت عالیترین مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیتالله خامنهای (ره) و ۱۶۸ نفر از دانشآموزان مدرسهای در میناب، دانشمندان و دانشگاهیان، سایر هموطنانم به ویژه فعالان عرصه کشاورزی و غذا را در جریان حملات نظامی غیرقانونی و وحشیانه ایالات متحده آمریکا و رژیم نسلکش صهیونیستی ابراز میکنم.
وی تصریح کرد: منطقه خاور نزدیک به دلیل رویارویی با چالشهایی همچون تشدید پدیدههای جدّی اقلیمی، افت کمی و کیفی آب، نوسانات اقتصادی و تهدیدهای زیستی در مرحله حساسی از تحول نظامهای کشاورزی و غذایی قرار دارد.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که تحول در سیستمهای غذایی نیازمند تغییر نگرش به سمت اولویتهای منطقهای است، گفت: زمان آن فرا رسیده است تا با انتخاب عالمانه و اولویتدهی به حل مسایل، با اتخاذ رویکرد «کشاورزی احیاگر»، بر تقویت حاکمیت و همکاری منطقهای، ایجاد و بکارگیری سیستمهای هشدار سریع و دیجیتال، توسعه پایدار شیلات و آبزیپروری، احیای جنگل و مرتع، اقدام پیشگیرانه در برابر مخاطرات و بسیج منابع مالی تمرکز کنند.
وی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از ابتکار «یک کشور، یک محصول اولویتدار» آمادگی دارد، تجربیات و دانش خود را در زمینه زنجیره ارزش محصولات خرما و زیتون به اشتراک بگذارد.
نوری قزلجه با اعلام حمایت جمهوری اسلامی ایران از بکارگیری فناوری هستهای در بخش کشاورزی و غذا به منظور اصلاح نژاد و ژنتیک گیاهان، سلامت دام، کنترل آفات حشرات، مدیریت آب و خاک و ایمنی مواد غذایی، گفت: به منظور تقویت همکاریهای منطقهای پیشنهاد میشود تا به جای تهدید به «حذف تمدنها»، دهه «تمدنهای کهن کشاورزی» نامگذاری و برنامههای سالانه ویژه آن با توجه به تنوع تمدنها، طراحی و اجرا شود.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: از همه کشورهای منطقه و مستقل انتظار میرود ضمن محکومیت شدید تهاجم نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی که به کشتار غیرنظامیان، کارکنان و کارمندان، تخریب گسترده زیرساختها، جادهها، انبارهای نگهداری مواد غذایی، مزارع و مراتع، کارخانجات غذایی منجر شده است، برای توقف دائمی و پایدار حملات غیرقانونی تلاش کنند.
