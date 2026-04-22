وزیر جهاد کشاورزی: امنیت غذایی کشور در جنگ سوم پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه در گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به وضعیت کالاهای اساسی در شرایط محاصره دریایی ناشی از «جنگ تحمیلی سوم» گفت: ایران کشوری پهناور با همسایگان متعدد و مسیرهای ورودی متنوع است و پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از اختلال در امنیت غذایی انجام شده است. با این حال، با توجه به رفتار غیرقانونی دشمنان، آمادگی لازم برای بدترین سناریوها نیز وجود دارد.

وی با اشاره به قوانین بین‌المللی افزود: طبق کنوانسیون وین و مواد ۵۴ و ۵۵ پروتکل الحاقی، ایجاد قحطی یا ممانعت از ارسال غذا و دارو مصداق جنایت جنگی است. همچنین قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل تأکید می‌کنند که غذا و دارو جزو موارد تحریمی جنگی نیستند و نباید محدود شوند.

نوری قزلجه ادامه داد: با وجود این، سناریوهای مختلف از خوش‌بینانه تا بدبینانه طراحی شده و تمهیدات لازم اتخاذ شده است. ممکن است هزینه‌ها افزایش یابد اما اصل امنیت غذایی کشور تهدید نمی‌شود و سطح تاب‌آوری بخش کشاورزی بسیار بالاست.

تولید داخلی ۸۵ درصد کالاهای اساسی

وزیر جهاد کشاورزی گفت: امروز حدود ۸۵ درصد کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی کشور تولید داخلی است و تنها ۱۵ درصد وابسته به واردات است. به همین دلیل، امنیت غذایی ایران به شکل قابل توجهی متکی بر ظرفیت داخلی است و آسیب‌پذیری کمتری در برابر شرایط جهانی دارد.

وی افزود: علی‌رغم محدودیت‌های جنگی، روند صادرات محصولات کشاورزی نیز تا حد زیادی مدیریت شده و برخی ممنوعیت‌ها به سرعت بازنگری یا لغو شده است. هرچند فشارهایی وجود داشته، اما تلاش شده کمبود برخی اقلام از مسیرهای دیگر جبران شود.

خرید محصولات مازاد و قیمت‌گذاری

نوری قزلجه یکی از محورهای «دیپلماسی کشاورزی» را خرید تضمینی محصولات مازاد بر نیاز داخلی عنوان کرد و گفت تاکنون حدود ۱۲۰ هزار تن از این محصولات خریداری شده است. وی درباره قیمت خرید گندم نیز اظهار داشت: نرخ پرداختی برای گندم تحویلی کشاورزان حدود ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است.

او پیش‌بینی کرد امسال بین ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن گندم تولید شود و دولت حدود ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تن خریداری کند.

تحرکات دیپلماسی کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سفرهای اخیر خود گفت: در هفته‌های گذشته نشست‌های فشرده‌ای با ترکیه و قرقیزستان برگزار شد، مکاتباتی نیز با فائو درباره امنیت غذایی داشتیم و یک نشست وبیناری برای بررسی خسارت‌ها و وضعیت امنیت غذایی انجام شد.

وی افزود: در اجلاس وزرای کشاورزی شانگهای نیز حضور داشتیم و در بیانیه پایانی، محکومیت تجاوز و ضرورت پایان پایدار جنگ مورد تأکید قرار گرفت.

نوری قزلجه درباره سفر به ترکیه گفت: نشستی با حضور حدود ۴۵۰ بازرگان برگزار شد که پس از آن، مراودات کشاورزی ایران و ترکیه افزایش چشم‌گیری یافت. در مرز ترکیه نیز مسئولان محلی حمایت خود را اعلام، اما در عین حال نگرانی درباره احتمال ورود افراد در صورت تشدید جنگ را مطرح کردند.

وی با اشاره به تلفات انسانی در بخش کشاورزی افزود: در جنگ اخیر ۱۱ نفر از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و حدود ۶۵ نفر از کشاورزان و بهره‌برداران در محل‌های تولید، از سالن‌های پرورش دام و طیور تا مزارع میگو، به شهادت رسیده‌اند. همچنین خسارت‌هایی به زیرساخت‌ها و صنایع مرتبط وارد شده است. مراسم گرامیداشت این شهدا نیز در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شده است.

آرامش نسبی بازارهای اساسی

نوری قزلجه درباره اصلاحات ارزی و اجرای کالابرگ گفت: آزادسازی ارز ترجیحی برای واردات موجب روان‌تر شدن تأمین ارز، حمل و ترخیص کالا شده و نسبت به قبل از جنگ شرایط بهتری فراهم کرده است؛ به گونه‌ای که تولید داخلی تقویت و بازار نهاده‌های دامی نیز به ثبات نسبی رسیده است.

به گفته وی، اکنون عرضه در بازار کالاهای اساسی روان‌تر شده و رقابت در مسیر بهبود قرار دارد.

وزیر جهاد کشاورزی درباره آینده جنگ و وضعیت بخش کشاورزی گفت: دولت برای دو سناریوی «تداوم جنگ» و «پایان جنگ یا آتش‌بس ۳ تا ۶ ماهه» برنامه‌های مشخص و کارشناسی‌شده تدوین کرده است که بسته به شرایط اجرا خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: تصمیم‌گیری نهایی درباره روند جنگ و سیاست‌های کلان، در اختیار رهبری و شورای عالی امنیت ملی است و وزارت جهاد کشاورزی نظرات کارشناسی و پیشنهادهای لازم را ارائه می‌دهد، اما اجرای تصمیمات در چارچوب قانون اساسی و نهادهای ذی‌صلاح انجام می‌شود.