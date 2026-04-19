به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر یکشنبه در نشست با مدیر بنیاد مسکن شهرستان که به مناسبت سالگرد تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با حضور معاون عمرانی فرماندار و بخشداران شهرستان برگزار شد، با اشاره به رسالت بنیاد مسکن اظهار کرد: این نهاد از ابتدای تأسیس تاکنون نقش مهمی در تأمین مسکن محرومان و توسعه عمرانی به‌ویژه در مناطق روستایی داشته و امروز نیز مسئولیت سنگینی در حوزه بازسازی واحدهای آسیب‌دیده بر عهده دارد.

فرماندار سنندج با اشاره به خسارات ناشی از شرایط بحرانی و جنگ افزود: جنگ هیچ فضیلتی ندارد و حتی در دورترین روستاها نیز زندگی مردم و روند خدمات‌رسانی را دچار اختلال می‌کند؛ بنابراین باید تلاش شود حوزه عمرانی و خدماتی کشور در هیچ شرایطی متوقف نشود.

وی تأکید کرد: انتظار می‌رود دولت و دستگاه‌های اجرایی با تمام توان پای کار مردم باشند و اجازه ندهند مشکلات ناشی از بحران‌ها، روند زندگی عادی شهروندان را مختل کند.

خدمات‌رسانی نباید حتی در شرایط بحران متوقف شود

سجادی در ادامه با تأکید بر ضرورت استمرار خدمات‌رسانی گفت: مهم این است که در شرایط بحرانی نیز دستگاه‌ها وظایف خود را با جدیت دنبال کنند و هیچ‌گونه توقفی در ارائه خدمات به مردم رخ ندهد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه ستاد بازسازی افزود: زحمات شبانه‌روزی کارکنان این ستاد قابل تقدیر است و باید با سرعت و دقت بیشتری ادامه پیدا کند.

آخرین آمار خسارات در سنندج

فرماندار سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه گزارشی از وضعیت واحدهای آسیب‌دیده گفت: تاکنون ۳۸۰۰ واحد مسکونی و تجاری در سطح شهرستان دچار خسارت شده‌اند که از این تعداد حدود ۳۰۰۰ واحد مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی افزود: برای ۹۱۰ واحد نیز پرونده فیزیکی تشکیل شده و روند بررسی و دریافت خسارت در حال انجام است.

به گفته سجادی، برای خسارات جزئی نیز به‌طور میانگین بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

تخریب ۴۵ واحد مسکونی و تجاری

فرماندار سنندج همچنین از تخریب کامل ۴۵ واحد در شهرستان خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد، ۵ واحد تجاری است که برای بازسازی آن‌ها و همچنین پرداخت تسهیلات بانکی، برنامه‌ریزی لازم انجام خواهد شد.

سجادی در ادامه به اقدامات حمایتی برای آسیب‌دیدگان اشاره کرد و گفت: برای اسکان موقت خانوارهای آسیب‌دیده، ودیعه مسکن بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: برای ۳۲ واحد نیز کمک‌هزینه اجاره سه‌ماهه و شش‌ماهه پرداخت شده تا روند بازسازی و بازگشت به شرایط عادی تسهیل شود.

در پایان این نشست، فرماندار سنندج با تأکید دوباره بر ضرورت تسریع در روند تشکیل پرونده‌ها، پرداخت تسهیلات و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده گفت: هدف اصلی همه دستگاه‌ها باید بازگشت سریع‌تر زندگی مردم به شرایط عادی و کاهش آلام آسیب‌دیدگان باشد.