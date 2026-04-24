صابر کشیری، در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز نوزدهمین دوره حضور کاروان‌های رضوی در گلستان خبر داد و اظهار کرد: کاروان‌های زیر سایه خورشید از شامگاه چهارشنبه وارد گلستان شدند و برنامه‌های دهه کرامت به‌صورت رسمی از پنجشنبه در شهرستان‌های مختلف آغاز شده است.

وی افزود: هدف اصلی این کاروان‌ها ترویج فرهنگ زیارت، گسترش معارف رضوی و ایجاد فضای معنوی در ایام جشن‌های میلاد حضرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) است تا مردم بتوانند در این محافل معنوی از حال و هوای زیارت و برنامه‌های فرهنگی بهره‌مند شوند.

کشیری ادامه داد: در نوزدهمین سال برگزاری این رویداد، ۴۱ قالب برنامه متنوع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی پیش‌بینی شده که متناسب با ظرفیت هر شهرستان اجرا خواهد شد.

دبیر کاروان‌های زیر سایه خورشید گلستان تصریح کرد: امسال دو کاروان برای حضور در سطح استان برنامه‌ریزی شده که یک کاروان در شهرهای شرق گلستان مستقر است و کاروان دوم نیز در مرکز استان فعالیت می‌کند.

وی گفت: در هر روز، برنامه‌ها به‌صورت همزمان در دو شهرستان برگزار می‌شود؛ به‌طوری‌که روز گذشته یکی از کاروان‌ها در شهرستان رامیان و کاروان دیگر در گرگان برنامه‌های خود را آغاز کرده‌اند.

کشیری با اشاره به برگزاری تجمعات شبانه رضوی افزود: یکی از برنامه‌های شاخص امسال، تجمعات شبانه با شعار «ایرانِ امام رضا(ع)» است که در دو شب و در دو شهر مختلف برگزار خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود با استقبال گسترده مردم همراه باشد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌های کاروان زیر سایه خورشید تا غروب روز میلاد امام رضا(ع)، نهم اردیبهشت‌ماه، در سراسر استان ادامه خواهد داشت و آخرین مراسم نیز در همین روز برگزار می‌شود.

دبیر شبکه جوان رضوی گلستان تأکید کرد: حضور خادمان رضوی در میان مردم، فرصتی ارزشمند برای تقویت پیوندهای معنوی، ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) و زنده نگه داشتن شور و شعور رضوی در جامعه است.