به گزارش خبرمنگار مهر، آیت‌الله رضا رمضانی عصر پنجشنبه در مراسم سالروز شهادت سردار شهید محمدعلی حق‌بین در لنگرود اظهار داشت: خداوند انسان را با کرامتش معرفی می‌کند، کرامتی که به دست خود انسان به وجود می‌آید.

وی با اشاره به اینکه دین برای هدایت و روشن کردن مسیر و مقصد انسان است، تصریح کرد: وقتی انسان در مسیر درست قرار می‌گیرد، موانعی مانند کفر، شرک و نفاق وجود دارد که سردمدارانی دارند و باعث می‌شوند مؤمنان به دلیل بودن در مسیر درست، هزینه‌های زیادی پرداخت کنند. در طول تاریخ نیز چنین بوده است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به نقش سردار شهید حق‌بین در زنده نگه داشتن مقاومت مقابل تفکر تکفیری، بیان کرد: سردار حق‌بین کسی بود که حاج قاسم سلیمانی هم انگشترش را به او هدیه داد و هم دستش را بوسید. او باید به ویژه در جبهه مقاومت الگوی ما قرار گیرد. سردار حق‌بین در مقابل داعش و تفکر تکفیری، خیبرشکن بود.

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر اینکه تفکر تکفیری غلط است و باید با آن مقابله کرد، اذعان داشت: این اندیشه به ظاهر جهادی است ولی جز خودشان کسی را نمی‌بینند و معتقدند اگر می‌خواهیم به بهشت برویم باید ده شیعه را به قتل برسانیم. صاحبان تفکرات تکفیری و حامیانشان، کاری کردند که جامعه جهانی دچار اسلام‌هراسی شد.

نماینده گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه تکفیری‌ها می‌خواستند دین اسلام را دین کشتار و سربریدن نشان دهند، گفت: هدف حقیقی دین اسلام آرامش، معنویت و اتصال به خداوند متعال است. پیامبر اکرم(ص) این را پیش‌بینی کرده بودند که زمانی می‌رسد دین را وارونه می‌کنند، اسلام را توخالی می‌کنند؛ مانند اسلام داعشی‌ها که اسلام بی‌روح است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به اینکه بین ۵۴ کشور مسلمان، تنها ایران مقابل استکبار ایستاده است، بیان کرد: ملت‌های دیگر جرأت نداشتند حاکمیت ظلم را تغییر دهند و در مقابل علم بدون ایمان آمریکا و اسرائیل که نتیجه‌اش جنایت در لبنان، فلسطین، پاکستان و افغانستان بود، اعتراض کنند. تنها ایران بود که منادی پیوند علم و ایمان بود و در مقابل این جنایت‌ها و زیاده‌خواهی‌ها سکوت نکرد.

وی در پایان با اشاره به فرمایش امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: امام راحل می‌فرمودند اگر دشمن شما را محاصره کرد نترسید، شما الله را دارید. امروز شما در مقابل آمریکا و استکبار، ملت مبعوث هستید.