استفاده از سلاح برهان و استدلال برای تبیین جنایت های استکبار

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح سه شنبه در جلسه شورای راهبردی و اعضای ستاد و مجامع قرارگاه خاتم انبیا خراسان جنوبی اظهارکرد: انسان امروز حقیقت خود را گم کرده است و تعجب اینکه به دنبال راه چاره نیست.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیانکرد: ظلمها، جنایتها و تعدیهایی که در جهان رخ میدهد به واسطه گم کردن حقیقت خویشتن است و همه همت انبیا و اوصیاء الهی نیز این است که در وادی سرگردانی حقیقت انسان را به او نشان دهد.
دشمن در عناد خود با کارشناسی کار را پیش میبرد
عبادی ادامه داد: دشمن در عناد خود با کارشناسی کار را پیش میبرد و با روشهای مختلف از ترور، توطئه و راه اندازی گروههای تکفیری برنامههای خود را پیش میبرد.
وی با اشاره به اینکه دشمن اسلام در طول تاریخ همواره انسانهای مفید چون صیاد شیرازی و مطهریها و … را ترور فیزیکی میکند، گفت: اینکه استکبار به دنبال ترویج مواد مخدر و… است به واسطه این است که کارآمدی و مفید بودن انسانها در جامعه از بین ببرد.
نماینده ولی فقیه در خراسانجنوبی ادامه داد: در مقابل اقدامات دشمن که حذف انسان مفید است ما باید به دنبال رویشها باشیم.
عبادی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم تمدن اسلامی را محقق کنیم رویشها را با تعمق و سرعت بیشتری پیگیری کنیم، گفت: استکبار از ۵۰۰ سال قبل تاکنون در کشورهای اسلامی با تفکر لیبرال دموکراسی خیانت و جنایت میکند.
استکبار به رسوایی رسیده است
وی با تأکید بر اینکه شواهد و قرائن بر این است که استکبار به رسوایی رسیده است، یادآور شد: ما شیعیان، فرزندان دلیل و برهان و استدلال هستیم و باید با منطق جنایتهای استکبار جهانی را تبیین کنیم.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: دنیا راه دیگری غیر از برگشت به دامن دین و اسلام ندارد چرا که قدرت غرب و شرق متزلزل شده است.
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