۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۲۶

سران قوا با انتشار پیامی مشترک؛

با اتحاد ملت و دولت، متجاوز را پشیمان خواهیم کرد

روسای سه قوه در پیامی مشترک در شبکه اجتماعی نوشتند: با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ، مسعود پزشکیان رئیس جمهور و غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با انتشار محتوایی مشترک در شبکه اجتماعی به رئیس جمهور گزافه‌گوی آمریکا جواب دادند و سیلی مشترکی به او زدند.

در متن این پیام آمده است: در ایران ما تندرو و میانه‌رو وجود ندارد؛ ‏همه ما «ایرانی» و «انقلابی» هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد. یک خدا، یک رهبر، یک ملت، و یک راه؛ آن هم راه پیروزی ایرانِ عزیزتر از جان.

    • IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      موضوع هسته‌ای ایران باید از دستور کار مذاکرات خارج شود
    • IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      هرگونه مذاکره احتمالی باید تنها به موضوعاتی چون تعیین متجاوز، غرامت و مدیریت ایران بر تنگه هرمز محدود شود
    • IR ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      انرژی هسته ای حق مسلم ماست به آمریکا جنایتکار چه ربطی دارد. انرژی هسته ای حق مسلم ماست به ترامپ جنایتکار چه ربطی دارد.

