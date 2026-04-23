با اتحاد ملت و دولت، متجاوز را پشیمان خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ، مسعود پزشکیان رئیس جمهور و غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه با انتشار محتوایی مشترک در شبکه اجتماعی به رئیس جمهور گزافهگوی آمریکا جواب دادند و سیلی مشترکی به او زدند.
در متن این پیام آمده است: در ایران ما تندرو و میانهرو وجود ندارد؛ همه ما «ایرانی» و «انقلابی» هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد. یک خدا، یک رهبر، یک ملت، و یک راه؛ آن هم راه پیروزی ایرانِ عزیزتر از جان.
