وزیر فرهنگ لبنان: بسیاری از مشکلات آمریکا ناشی از نقض برجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، غسان سلامه، وزیر فرهنگ در گفت وگو با شبکه المیادین به بدعهدی آمریکا در توافق هسته ای ایران اشاره کرد و گفت که بسیاری از مشکلاتی که واشنگتن با آن روبه روست، به علت همین بدعهدی است که این کشور در توافق هسته ای ۲۰۱۵ با ایران آن تعهدات را زیرپا گذاشت.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش به موضع لبنان در مذاکرات مستقیم با اسرائیل اشاره کرد و گفت که هدف از این مذاکرات، انتقال از «آتش‌بس موقت» به سوی «آتش‌بس دائم» و در نهایت «پایان وضعیت خصمانه» است. هرگونه توافق امنیتی یا «پیمان صلح» در حال حاضر در لبنان مطرح نیست.

سلامه با اشاره به تخریب هدفمند مدارس و بیمارستان‌ها که در حقوق بین‌الملل «پاسخ نامتوازن» نامیده می‌شود تأکید کرد که لبنان توانایی پایبندی به آتش‌بس را دارد، اما آیا طرف اسرائیلی نیز چنین اراده‌ای دارد؟

وی گفت که طرحی برای رسید به یک توافق امنیتی میان سوریه و اسرائیل وجود داشت، اما دولت سوریه میزان زیاده خواهی اسرائیل را برملا کرد.

سلامه هشدار داد که مذاکرات لبنان نیز مانند همان مذاکرات سوریه و اسرائیل، احتمالاً در مراحل اولیه با زیاده‌خواهی‌های تل آویو روبه رو شود.

وی گفت: هرگز توافق آتش بس صوری را نخواهیم پذیرفت و ما به دنبال توقف جنگ از سوی دو طرف هستیم.

سلامه ادامه داد: خطوط قرمز باید در ذهن مذاکره کننده لبنانی به روشنی وجود داشته باشد و ما به دنبال آن نیستیم که به طرفی حق را واگذار کنیم که همانگونه که میخواهد منشأ خطر را حل کند، درحالی که طرف دیگر از این حق محروم باشد.

سلامه تأکید کرد که لبنان بازنگری در توافق مرزهای دریایی ۲۰۲۲ را نمی‌پذیرد و اجازه تعرض به حریم هوایی و آب‌های سرزمینی خود را نخواهد داد.

وی افزود: در گذشته مذاکرات مستقیمی با اسرائیلی ها داشتیم که بدون حضور طرف سومی انجام شده و این مذاکرات نتیجه ای به دنبال نداشته است.

وزیر فرهنگ لبنان ادامه داد: آنچه در مذاکرات بیش از هرچیزی اهمیت دارد، مفهوم و تعیین خطوط قرمزی است که شما متعهد می شوی که آن را زیرپا نگذارید.

سلامه تأکید کرد: اسم لبنان در توافق آتش بس میان ایران و آمریکا در اسلام آباد قرار گرفته بود و این چیزی است که نخست وزیر پاکستان در گفت وگو با همتای لبنانی اش، آن را تأیید کرده بود.

وی افزود: ما در یک روند بزرگ در منطقه خلیج [فارس] قرار داریم به طوری که «روند کوچک» در کشور لبنان است اما نمی توان میان این دو تمایز قائل شد.

وزیر فرهنگ لبنان گفت: توازنات آینده منطقه در روند بزرگ رقم خواهد خورد و این دو از هم تفکیک‌ناپذیرند.

وی اشاره کرد که آمریکا به دنبال گره زدن پرونده هسته‌ای ایران به موضوع امنیت تنگه هرمز است، در حالی که ایران با این رویکرد مخالف است.

به باور وی، منطقه یا به سوی بازگشت جنگ می‌رود و یا در وضعیت سکون «نه جنگ و نه صلح» باقی می‌ماند.

وی گفت که در حال حاضر، گفت وگویی میان ایران و عربستان افزون بر گفت گویی گذشته، جریان دارد.

وزیر فرهنگ لبنان افزود که تأکید ایران، ایجاد یک نظام امنیتی در خلیج‌فارس بدون دخالت طرف‌های خارجی است، این درحالی است که وابستگی برخی کشورهای منطقه به آمریکا افزایش یافته است.

سلامه ادامه داد که چین محرک اصلی میانجی‌گری پاکستان در موضوع حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران بوده است.

وزیر فرهنگ لبنان افزود: فکر نمی کنم که چین و آمریکا آنقدر باهم توافق داشته باشند که نقش ها و مناطق را بین خود تقسیم کنند.

وی افزود: بازگشایی تنگه هرمز برای آمریکا سود سیاسی و برای چین سود تجاری و اقتصادی دارد.

سلامه در بخش دیگری از سخنانش به مذاکره کنندگان لبنانی در مذاکره با اسرائیل اشاره کرد و گفت: از جمله برگه های مذاکراتی موفقیت آمیز این است که به طرف دیگر بگویی که در لبنان یک جریانی داری که خواسته ای را که شما درخواست می کنی نپذیرند.

وی افزود: تیم مذاکره‌کننده لبنانی باید از تمام ابزار فشار خود استفاده کند؛ وجود جریان‌های منتقد و تندرو در لبنان یک «امتیاز مذاکراتی» است تا به طرف مقابل اعلام شود که مرز تنازل و امتیازدهی محدود است.

سلامه گفت: حضور جوزف عون،رئیس‌جمهور لبنان در جلسات مذاکره باید به مراحل نهایی و پس از حصول پیشرفت ملموس موکول شود تا جایگاه وی به عنوان نماد ایستادگی حفظ شود.

وی در پایان تأکید کرد که به تأخیر افتادن حضور رئیس جمهوری لبنان در جلسه مذاکرات به مراحل آینده، عین عقلانیت است و رئیس جمهوری باید در این زمینه موضعی افراطی داشته باشد.