فرماندار معمولان با خانواده شهید «جواد پرویزی» دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک امرایی در دیدار با خانواده شهید پاسدار خلبان «جواد پرویزی»، اظهار داشت: رشادتهای شهید پرویزی برکسی پوشیده نیست و ایشان در طول زندگی مانند شهید زیست و سرانجام توفیق شهادت در راه اسلام نصیب ایشان شد.
وی افزود: همه ما مدیون جان فشانیهای شهدا و صبر و استقامت خانواده معظم شهدا هستیم و طبق گفته استاندار، «خانواده شهدا چشم و چراغ ما هستند».
فرماندار معمولان، بیان داشت: شهید «پرویزی» علاوهبر اینکه خلبانی توانمند، شجاع و جسور بود، یک استاد تمام عیار در زمینه آموزش خلبانی جنگنده بود که خلبانان بسیاری را آموزش داده است.
در این دیدار حجتالاسلام آروانی امام جمعه شهرستان، سروان علیمحمدی فرمانده حوزه غدیر و جمعی از مسئولان نیز حضور داشتند.
