ضرورت جلوگیری از کوچ زودهنگام عشایر در الیگودرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اداوی در جریان بازدید از محورهای عشایری شهرستان الیگودرز، اظهار داشت: امکان تردد موقت در پل «دره دایی» فراهم شده‌است.

وی با اشاره به بارش بیش از ۱۲۰ میلی‌متری باران در برخی نقاط شهرستان طی چند روز گذشته، گفت: بر اثر این بارندگی‌ها خسارت هایی به جاده‌های روستایی و مسیرهای عشایری وارد شد.

فرماندار الیگودرز، ادامه داد: با ورود حجم بالایی از گل‌ولای، پل «دره دایی» مسدود شد.

اداوی با تأکید بر اهمیت این مسیر برای اهالی منطقه و عشایر، گفت: با همکاری مشترک امور عشایر و راهداری شهرستان، عملیات بازگشایی انجام و در حال حاضر امکان تردد موقت در این پل فراهم شده است.

اداوی، همچنین بر جلوگیری از کوچ زودهنگام عشایر تاکید کرد و خواستار استقرار و گشت مستمر یگان حفاظت اداره منابع طبیعی در منطقه شد.