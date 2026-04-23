صدای پدافند در ایران قیمت نفت را ۵ دلار افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری رویترز اعلام کرد که قیمت نفت خام برنت پس از فعال شدن پدافند هوایی در تهران، ۵ دلار در هر بشکه افزایش یافت.

بنا بر این گزارش قیمت معاملات آتی نفت برنت تا لحظاتی قبل از فعالیت پدافندی در آسمان تهران، ۱۰۳.۳۸ دلار ثبت شده بود.

پس از آغاز فعالیت پدافندی در بازه ۲۰:۴۰ تا ۲۱:۳۰ به وقت تهران قیمت معاملات آتی نفت برنت به ۱۰۶.۵۷ دلار رسید.

در ۵۰ دقیقه گذشته اما قیمت روند کاهشی با شیب کم‌تر به خود گرفته و تا این لحظه با قیمت ۱۰۵.۰۳ دلار بسته شده است.

گفتنی است که لحظاتی قبل صدای فعالیت پدافند در برخی از نقاط تهران شنیده شده است.