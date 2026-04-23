۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳

صدای پدافند در ایران قیمت نفت را ۵ دلار افزایش داد

رسانه‌های خبری از افزایش پنج دلاری نفت در پی فعال شدن پدافند هوایی در تهران خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری رویترز اعلام کرد که قیمت نفت خام برنت پس از فعال شدن پدافند هوایی در تهران، ۵ دلار در هر بشکه افزایش یافت.

بنا بر این گزارش قیمت معاملات آتی نفت برنت تا لحظاتی قبل از فعالیت پدافندی در آسمان تهران،  ۱۰۳.۳۸ دلار ثبت شده بود.

پس از آغاز فعالیت پدافندی در بازه ۲۰:۴۰ تا ۲۱:۳۰ به وقت تهران قیمت معاملات آتی نفت برنت به ۱۰۶.۵۷ دلار رسید.

در ۵۰ دقیقه گذشته اما قیمت روند کاهشی با شیب کم‌تر به خود گرفته و تا این لحظه با قیمت ۱۰۵.۰۳ دلار بسته شده است.

گفتنی است که لحظاتی قبل صدای فعالیت پدافند در برخی از نقاط تهران شنیده شده است.

    • فرامرز انوشه پور IR ۰۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      هیچ دیگر ؟ ! ترامپ و بی بی دست به کار شده اند

