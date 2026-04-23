محموله ۴۸ میلیاردی برنج قاچاق در نایین توقیف شد

سردار حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اقدام در ادامه اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و با هدف حمایت از اقتصاد ملی انجام شده است.

به گفته وی، مأموران با اشراف اطلاعاتی و کنترل دقیق مسیرهای مواصلاتی، به دو دستگاه کامیون کشنده بنز مشکوک شده و آن‌ها را برای بازرسی متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی دقیق این خودروها، محموله‌ای سنگین از برنج خارجی بدون هرگونه مدارک رسمی حمل و توزیع کشف شد و تحقیقات تکمیلی نشان داد که کالا به‌صورت سازمان‌یافته و خارج از شبکه مجاز در حال انتقال به مناطق مرکزی کشور بوده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان ارزش ریالی این محموله را بیش از ۴۸ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این حجم کالا نشان‌دهنده تلاش سودجویان برای اخلال در بازار و ضربه به تولید داخلی است.

سردار بساطی ادامه داد: در این عملیات دو نفر از عوامل دخیل در انتقال محموله شناسایی و دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی با تأکید بر رویکرد قاطع پلیس در برخورد با جرایم اقتصادی خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا، علاوه بر نقش انتظامی، یک مسئولیت ملی برای حفظ ثبات اقتصادی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

به گفته وی، پلیس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی، عملیاتی و همکاری دستگاه‌های مرتبط، مقابله با این پدیده را با جدیت دنبال می‌کند.

سردار بساطی همچنین نقش مردم را در کشف پرونده‌های مهم قاچاق بسیار مؤثر دانست و افزود: اطلاع‌رسانی شهروندان درباره فعالیت‌های مشکوک، سهم قابل‌توجهی در موفقیت پلیس دارد.

وی تأکید کرد: پلیس با تقویت روش‌های کنترلی و افزایش گشت‌های هدفمند، اجازه فعالیت آزادانه به قاچاقچیان نخواهد داد و شهروندان می‌توانند هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ گزارش کنند.