به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا بابایی در نشست با فعالین اقتصادی در یزد، با اشاره به اقدامات عامالمنفعه این مجموعه اظهار داشت: صنعتگران ما مایه افتخار استان هستند؛ چرا که علاوه بر مشارکت در امور خیر، نفسِ ایجاد اشتغال و بهکارگیری نیروی انسانی به خودی خود بزرگترین کار خیر محسوب میشود.
وی با اشاره به فشارهای کاری و دغدغههای متعدد تولیدکنندگان در حوزههای مختلف افزود: با وجود تمام سختیها، عشق به کار و ایجاد شغل باعث تداوم مسیر کارآفرینان است و دولت نیز وظیفه دارد با حمایت از تولید و حفظ اشتغال، قدردان این زحمات باشد.
بابایی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی، حفظ اشتغال موجود بسیار اهمیت دارد، تصریح کرد: در این شرایط حساس، به مدیران اقتصادی استان از جمله معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مأموریت دادهام تا تمام تمرکز خود را بر حمایت و پشتیبانی از صنایع، معطوف کنند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت نیاز به رایزنی در سطح ملی، شخصاً پیگیریهای لازم را در خصوص مسائل و مطالبات تولیدکنندگان در تهران انجام خواهم داد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نشست اخیر خود با رئیسجمهور و برنامههای دولت برای رفع موانع تولید، از صنعتگران خواست تا مسائل و دغدغههای خود را به صورت مدون ارائه کنند.
استاندار یزد ادامه داد: فعالان اقتصادی به اتفاق معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری، با حضور در تهران، مسائل و چالشهای استان را مستقیماً به دبیرخانه دولت و وزارت کشور منتقل کنند تا پیش از جمعبندی نهایی در هیئت دولت، راهکارهای مناسبی برای آنها اندیشیده شود.
وی همچنین با تقدیر از پویایی و نقشآفرینی مؤثر اتاق بازرگانی بیان کرد: حضور فعالانه اتاق بازرگانی به عنوان بازوی مشورتی دولت بسیار دلگرمکننده است و به ما کمک میکند تا گامهای دقیقتری در جهت تقویت بخش صنعت و اقتصاد برداریم.
بابایی در پایان با تأکید بر تداوم و افزایش بازدیدهای میدانی از واحدهای صنعتی جهت دلگرمی تولیدکنندگان، خطاب به کارآفرینان گفت: در شرایط فعلی، شما صنعتگران باید با قدرت پای کار باشید و اطمینان داشته باشید که مجموعه مدیریتی استان از هیچگونه حمایتی در این مسیر دریغ نخواهد کرد.
