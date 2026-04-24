۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

بابایی: حمایت همه‌جانبه از کارآفرینان؛ رسالت و وظیفه قطعی دولت است

یزد - استاندار یزد با بیان اینکه حمایت همه‌جانبه از کارآفرینان؛ رسالت و وظیفه قطعی دولت است گفت: مأموریت ویژه معاونت اقتصادی برای مانع‌زدایی از مسیر تولید است‌

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا بابایی در نشست با فعالین اقتصادی در یزد، با اشاره به اقدامات عام‌المنفعه این مجموعه اظهار داشت: صنعتگران ما مایه افتخار استان هستند؛ چرا که علاوه بر مشارکت در امور خیر، نفسِ ایجاد اشتغال و به‌کارگیری نیروی انسانی به خودی خود بزرگترین کار خیر محسوب می‌شود.

وی با اشاره به فشارهای کاری و دغدغه‌های متعدد تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف افزود: با وجود تمام سختی‌ها، عشق به کار و ایجاد شغل باعث تداوم مسیر کارآفرینان است و دولت نیز وظیفه دارد با حمایت از تولید و حفظ اشتغال، قدردان این زحمات باشد.

بابایی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی، حفظ اشتغال موجود بسیار اهمیت دارد، تصریح کرد: در این شرایط حساس، به مدیران اقتصادی استان از جمله معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مأموریت داده‌ام تا تمام تمرکز خود را بر حمایت و پشتیبانی از صنایع، معطوف کنند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت نیاز به رایزنی در سطح ملی، شخصاً پیگیری‌های لازم را در خصوص مسائل و مطالبات تولیدکنندگان در تهران انجام خواهم داد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نشست اخیر خود با رئیس‌جمهور و برنامه‌های دولت برای رفع موانع تولید، از صنعتگران خواست تا مسائل و دغدغه‌های خود را به صورت مدون ارائه کنند.

استاندار یزد ادامه داد: فعالان اقتصادی به اتفاق معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری، با حضور در تهران، مسائل و چالش‌های استان را مستقیماً به دبیرخانه دولت و وزارت کشور منتقل کنند تا پیش از جمع‌بندی نهایی در هیئت دولت، راهکارهای مناسبی برای آن‌ها اندیشیده شود.

وی همچنین با تقدیر از پویایی و نقش‌آفرینی مؤثر اتاق بازرگانی بیان کرد: حضور فعالانه اتاق بازرگانی به عنوان بازوی مشورتی دولت بسیار دلگرم‌کننده است و به ما کمک می‌کند تا گام‌های دقیق‌تری در جهت تقویت بخش صنعت و اقتصاد برداریم.

بابایی در پایان با تأکید بر تداوم و افزایش بازدیدهای میدانی از واحدهای صنعتی جهت دلگرمی تولیدکنندگان، خطاب به کارآفرینان گفت: در شرایط فعلی، شما صنعتگران باید با قدرت پای کار باشید و اطمینان داشته باشید که مجموعه مدیریتی استان از هیچ‌گونه حمایتی در این مسیر دریغ نخواهد کرد.

