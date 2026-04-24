حذف زودهنگام نماینده جوجیتسو ایران از رقابت ها

به گزارش خبرنگار مهر، پژواک زرین‌ماه نماینده کشورمان در وزن ۷۷-کیلوگرم جوجیتسو از سری رقابت های بازی های ساحلی آسیا ۲۰۲۶ در نخستین مصاف خود برابر اسامه صالح حریفی از عربستان نتیجه را واگذار و از دور مسابقات کنار رفت.

زرین ماه درباره حضور در این رقابت ها گفت: با امتیاز دو امتیاز باختم. در قوانین جوجیتسو هرکس زودتر از حریف خود از روی زمین بلند شود نهایتا یک چهارم امتیاز می گیرد اما داور برای او، در چنین صحنه ای دو امتیاز داد و همین امر هم باعث باختم شد.

ستار مربی زرین ماه نیز درباره البسه بازیکن تیم ملی جوجیتسو ایران تصریح کرد: قبل از مسابقه، لباس او را چک کردند و گفتند مشکلی نیست اما چند دقیقه قبل از شروع مسابقه گفتند باید شلوارش را عوض کند که همین رفتارها باعث شد تا روحیه زرین ماه تحت تاثیر قرار بگیرد. البته توقع بیشتری از پژواک داشتم و او را در فینال می دیدم.