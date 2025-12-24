  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۸

پیشکسوت جوجیتسو ایران درگذشت

پیشکسوت جوجیتسو ایران درگذشت

مربی سابق تیم ملی جوجیتسو کشورمان پس از تحمل یک دوره بیماری درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد منصوری، قهرمان و مربی سابق تیم ملی جوجیتسو ایران، پس از تحمل یک دوره بیماری و مبارزه با بیماری سرطان، شب گذشته دار فانی را وداع گفت.

منصوری سابقه‌ی کسب مدال در مسابقات جهانی و آسیایی جوجیتسو و بازی‌های داخل سالن آسیا را در کارنامه داشت. او در سال ۲۰۲۴ مربی تیم ملی جوجیتسو کشورمان بود و در مقطعی نیز به‌عنوان سرمربی تیم ملی MMA جوانان ایران فعالیت می‌کرد.

این ملی‌پوش سابق تیم ملی جوجیتسو در سال‌های اخیر فعالیت در حوزه سینما و بازیگری را نیز آغاز کرده بود و در فصل دوم سریال وحشی به کارگردانی هومن سیدی مقابل دوربین رفت.

کد خبر 6700260

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها