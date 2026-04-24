به گزارش خبرگزاری مهر،علی رغم اعلام قبلی مبنی بر عملیات خنثی‌سازی مهمات باقیمانده در محدودهٔ شهرستان‌های چوار و ایلام و احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار، عبدالهی، مسئول روابط عمومی سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام ضمن تکذیب شایعه منتشر شده در این خصوص گفت: روابط عمومی سپاه استان هیج اطلاعیه ای در این زمینه منتشر نکرده و خبری که از سوی این روابط عمومی در حال انتشار در برخی کانال ها بوده، تکذیب می شود.