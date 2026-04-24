۲ هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از وزش باد متوسط تا نسبتا شدید، احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای، بارش پراکنده و صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار روز شنبه (پنجم اردیبهشت) و پایان آن یکشنبه (۶ اردیبهشت) خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: وزش باد متوسط تا نسبتا شدید ( گاهی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا ( ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتی‌متر)، بارش پراکنده باران، احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای از مخاطرات این هشدار است.

وی با بیان اینکه منطقه اثر این هشدار به تناوب سواحل و فراساحل استان بوشهر است ،افزود: افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر از اثرات این مخاطره خواهد بود.

مساعدی بیان کرد: اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.

هشدار جوی سطح زرد

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر همچنین از فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدار جوی سطح زرد در استان خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار شنبه (پنجم اردیبهشت) و پایان آن سه شنبه (۸ اردیبهشت) خواهد بود.

وی اضافه کرد: بارش پراکنده باران، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق، دربرخی نقاط وزش باد شدید موقتی، احتمال ریزش تگرگ در مناطق مستعد از مخاطرات این هشدار خواهد بود.

مساعدی بیان کرد: منطقه اثر این هشدار به تناوب در مناطق شمالی، مرکزی و ارتفاعات شرقی استان بوشهر است.

وی اضافه کرد: احتمال آب گرفتگی معابر عمومی در برخی نقاط و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، لغزندگی جاده‌ها، احتمال صاعقه، احتمال خسارت به سازه‌های سبک و خسارت به محصولات کشاورزی از اثرات این مخاطره خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهریادآور شد: اجتناب از توقف در مسیر مسیل‌ها و رودخانه‌ها، احتیاط در چرای دام‌ها در مناطق مرتفع، عدم توقف در کنار سازه‌ها و ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده، مراقبت از محصولات کشاورزی طی این مدت توصیه می شود.