بارندگی در استان بوشهر تا فردا ادامه دارد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با فعال شدن ساماه بارشی شاهد بارش باران در برخی از نقاط استان بودهایم که بیشترین بارش در بوشهر، گناوه و دشتستان بوده است.
وی اضافه کرد: بر اساس نقشههای هواشناسی، تا اوایل وقت فردا در ساعتهایی با افزایش پوشش ابر، وقوع بارش پراکنده باران در برخی نقاط استان و روی دریا دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: تا روز سهشنبه با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی روی دریا، خلیج فارس بویژه در مناطق مرکزی و جنوبی به تناوب مواج پیشبینی میشود و در این زمینه هشدار سطح زرد صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: در این مدت احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقهای و خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد، وجود دارد.
