هشدار دریایی سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان بوشهر زمان شروع این هشدار یکشنبه (۳۰ فروردین) و پایان آن پنجشنبه (۳ اردیبهشت) خواهد بود.

وزش باد نسبتا شدید تا شدید ( گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۸۰ گاهی بیش از ۱۸۰سانتی‌متر)، بارش پراکنده باران، احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای از مخاطرات این هشدار است.

منطقه اثر این هشدار به تناوب سواحل و فراساحل استان بوشهر خواهد بود.

افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر از اثرات این هشدار است.

اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.