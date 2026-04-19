۲ هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به وضعیت جوی استان بوشهر و تقویت فعالیت سامانه بارشی در سطح استان، هشدار سطح نارنجی صادر شده است.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر همچنین از صدور هشدار در مورد وزش باد نسبتا شدید تا شدید و صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در این زمینه خبر داد.
وی اضافه کرد: پیرو هشدار دریایی سطح زرد شماره هفت در 28 فروردین ماه، شاهد وزش باد نسبتا شدید تا شدید از دوشنبه ۳۱ فروردین تا سهشنبه اول اردیبهشت خواهیم بود.
مساعدی با اشاره به اینکه منطقه اثر این هشدار بهتناوب سواحل و فراساحل استان بوشهر خواهد بود بیان کرد: وزش باد نسبتاً شدید تا شدید غالباً شمال غربی( گاهی بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت) افزایش ارتفاع موج دریا ( ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی ۲۴۰ سانتیمتر) از مخاطرات این هشدار اعلام شده است.
وی ادامه داد: افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی، خطر غرق شدن شناورهای سبک و نیمه سنگین، خطرغرقشدن شناگران در مناطق تحت تأثیر از اثرات این هشدار است.
مساعدی افزود: اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری بهویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.
هشدار هواشناسی نارنجی
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از تقویت فعالیت سامانه بارشی پیرو هشدار هواشناسی جوی سطح زرد شماره ۳ روز گذشته و صدور هشدار هواشناسی نارنجی در استان خبر داد و گفت: زمان شروع این هشدار دوشنبه ۳۱ فروردین و پایان آن سهشنبه اول اردیبهشت است.
وی بیان کرد: بارش باران، رگبار باران و رعدوبرق، در مناطق مستعد همراه با ریزش تگرگ، وزش تندباد لحظه ای از مخاطرات این هشدار و منطقه اثر آن سطح استان بوشهر به ویژه نواحی شمالی، مرکزی و ارتفاعات استان خواهد بود.
مساعدی افزود: بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها، سیلابیشدن مسیلها و رودخانههای فصلی، رعدوبرق و تگرگ، آبگرفتگی معابر در مناطق تحت تأثیر، احتمال ریزش کوه، لغزندگی جادهها و اختلال در سفرهای بین شهری و داخل شهر، تخریب سازههای موقت و سبک در اثر وزش باد شدید، خطر وقوع صاعقه از اثرات این مخاطره است.
وی اظهار کرد: عدم توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها، بازگشایی کانالها و آبروهای درون و برونشهری، بازگشایی دهانه پلها، اجتناب از سفرهای برونشهری غیرضروری، اجتناب از فعالیتهای کوهنوردی، مدیریت زمینهای کشاورزی، تنظیم دمای گلخانهها و دامداریها، عدم تردد دامداران و عشایر در ارتفاعات و حاشیه رودخانهها، انجام سایر اقدامات پیشگیرانه طی این مدت توصیه می شود.
