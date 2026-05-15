۲ هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای و صدور هشدار جوی سطح زرد در استان خبرداد و افزود: زمان شروع این هشدار شنبه (۲۶ اردیبهشت) و پایان آن یکشنبه (۲۷ اردیبهشت) خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای از مخاطرات این هشدار است و منطقه اثر آن استان بوشهر به ویژه مناطق شمالی و مرکزی استان، سطح خلیج فارس به خصوص نواحی شمالی و مرکزی خواهد بود.

وی گفت: کاهش کیفیت هوا و دید افقی از اثرات این مخاطره است .

مساعدی بیان کرد: خودداری از ترددهای غیرضروری در سطح شهر برای عموم بویژه برای کودکان،سالمندان و بیماران ،احتیاط لازم در ترددهای برون شهری و احتیاط لازم در ترددهای دریایی و مراقبت از محصولات کشاورزی توصیه می شود.

هشدار دریایی سطح زرد

وی همچنین از وزش باد متوسط تا نسبتا شدید شمال غربی و احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای و صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان خبر داد و گفت: زمان شروع این هشدار اواخر وقت شنبه (۲۶ اردیبهشت) و پایان آن عصر دوشنبه ۰۲۸ اردیبهشت) خواهد بود.

وی اضافه کرد: وزش باد متوسط تا نسبتا شدید (گاهی بیش از ۴۴ کیلومتر در ساعت) ،افزالیش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتی متر ) احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقه ای به استان و کاهش دید از مخاطرات این هشدار است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: منطقه اثر این هشدار در روزهای شنبه و یکشنبه (۲۶ و ۲۷ اریبهشت) به تناوب سواحل و فراساحل استان و روز دوشنبه (۲۸ اردیبهشت)سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی استان خواهد بود.

مساعدی اضافه کرد: افزایش ارتفاع موج خلیج فارس،اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق های صیادی و تفریحی، خطر غرق شدن شناگران در مناطق تحت تاثیر از اثرات این مخاطره است.

وی گفت: اجتناب از ترددهای دریایی غیرضروری به ویژه تردد شناورهای سبک و قایق های تفریحی و صیادی، ممنوعیت شنا و اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.