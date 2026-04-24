سید مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم اجرای طرحهای نظارتی بر بازار، اظهار داشت: در جریان بازرسیهای میدانی از مراکز عرضه میوه و ترهبار، تخلف یک واحد صنفی مبنی بر گرانفروشی محرز شد.
وی افزود: این واحد صنفی با نادیده گرفتن نرخهای مصوب تنظیم بازار، محصولات خود را با قیمتی بالاتر از حد مجاز به شهروندان عرضه میکرد که با دستور مستقیم شعبه رسیدگیکننده تعزیرات حکومتی، بلافاصله توسط واحد اجرای احکام پلمب شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام در پایان تأکید کرد: حمایت از حقوق مصرفکنندگان خط قرمز دستگاههای نظارتی است و با هرگونه تخلف صنفی برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت.
وی از شهروندان خواست هرگونه گزارش یا شکایت خود مبنی بر تخلفات احتمالی در بازار را از طریق سامانههای ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت پیگیری اطلاع دهند.
