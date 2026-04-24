به گزارش خبرنگار مهر؛ اسماعیل سقاب اصفهانی در یک تجمع شبانه در اسلامشهر از آمادگی کامل برای حفظ پایداری انرژی خبر داد و هشدار داد که پاسخ کشورمان به هرگونه حمله احتمالی، فراتر از «چشم در برابر چشم» خواهد بود.

معاون رئیس جمهور که در جمع مردم شهرک قائمیه سخن می‌گفت، تأکید کرد: تمهیدات لازم در حوزه انرژی و برق پیش‌بینی شده و مردم نگران پایداری خدمات نباشند.

او همچنین با اشاره به تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، راهبرد دفاعی را تشریح کرد.

آقای سقاب اصفهانی با بیان اینکه در گام اول از راهبرد «چشم در برابر چشم» استفاده شده، هشدار داد: در صورت اشتباه مجدد دشمن، راهبرد ما چشم در برابر سر خواهد بود. اگر هر یک از چاه‌های نفت ما مورد اصابت قرار بگیرد، یکی از فازهای نفتی کشورهایی که از خاک آن‌ها به ما حمله می‌شود، هدف قرار خواهد گرفت.

وی در عین حال از مردم خواست فریب شایعات را نخورند و با تأکید بر توان نظامی کشور، گفت: از لفاظی‌های ترامپ هراسی نداریم، پاسخ لازم داده خواهد شد.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش به مذاکرات اخیر اشاره کرد و گفت: تیم مذاکره‌کننده کشورمان با «شجاعت کامل یقه دشمن را در میز مذاکره گرفته‌اند» تا از منافع ملی دفاع کنند.

او با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد «دو دستگی»، «هم‌صدایی و انسجام اجتماعی» را مهم‌ترین اصل در شرایط کنونی دانست.