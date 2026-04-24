به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، بازه زمانی ثبتنام دوره تکدرس تخصصی دانشگاه علوم پزشکی هوشمند که پیشتر تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴ تمدید شده بود، با توجه به استقبال دانشجویان و در راستای افزایش فرصت بهرهمندی از آموزشهای نوین، تا ۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ تمدید شد.
دروس ارائهشده در این دوره شامل «طب ایرانی»، «حوادث و بلایا»، «بیمه سلامت» و «هوش مصنوعی» است و متقاضیان میتوانند در بازه تمدید شده نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
همچنین به منظور رفاه حال دانشجویان، ارائه و بارگذاری معرفینامه از سوی دانشگاه محل تحصیل الزامی نبوده و فرآیند ثبتنام با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.
دانشجویان و علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه دانشگاه علوم پزشکی هوشمند به نشانی https://smums.ac.ir/ مراجعه کنند.
