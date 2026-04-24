  1. استانها
  2. لرستان
۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

دستگیری ۵ خرده‌فروش مواد مخدر در خرم‌آباد

خرم‌آباد- مرکز اطلاع رسانی پلیس لرستان از دستگیری پنج خرده‌فروش مواد مخدر در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: ماموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد با اشراف اطلاعاتی و همکاری مؤثر شهروندان، موفق به شناسایی پنج خرده‌فروش مواد مخدر در سطح محلات این شهرستان شدند که پس از هماهنگی قضائی و در بازرسی از مخفیگاه‌های این افراد، مقادیری انواع مواد مخدر صنعتی و قرص‌های روانگردان کشف شد.

پرونده قضائی برای این افراد تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

پلیس لرستان به سوداگران مرگ هشدار داد که با قاطعیت با آنان برخورد خواهد شد و از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از فعالیت‌های مجرمانه آنان، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6809645

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها