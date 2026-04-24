به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: ماموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد با اشراف اطلاعاتی و همکاری مؤثر شهروندان، موفق به شناسایی پنج خرده‌فروش مواد مخدر در سطح محلات این شهرستان شدند که پس از هماهنگی قضائی و در بازرسی از مخفیگاه‌های این افراد، مقادیری انواع مواد مخدر صنعتی و قرص‌های روانگردان کشف شد.

پرونده قضائی برای این افراد تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

پلیس لرستان به سوداگران مرگ هشدار داد که با قاطعیت با آنان برخورد خواهد شد و از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از فعالیت‌های مجرمانه آنان، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.