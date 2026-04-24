جلیل جباری درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان پارس آباد ظرفیتهای مناسبی به ویژه در حوزه گردشگری طبیعی دارد و در جلسهای با حضور مسئولان شهرستانی و استانی زیرساختهای مورد نیاز و موانع موجود در مسیر سرمایهگذاری در دریاچه شهید غفاری مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: در سفر امروز بازدیدها و ارزیابی پتانسیلهای گردشگری حاشیه رود ارس داشتیم و همچنین ظرفیتهای گردشگری کشاورزی در شهرستان پارس آباد مورد بررسی قرلار گرفت.
جباری ادامه داد: همچنین موانع و مشکلات پروژههای در حال ساخت حوزه گردشگری، مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل از سرمایهگذاری در حوزه گردشگری شهرستان پارس آباد همانند همه نقاط استان استقبال میکند و حمایتهای لازم از سرمایهگذاران به ویژه در راستای تامین زیرساختها، صدور مجوزهای لازم و پرداخت تسهیلات انجام میشود.
