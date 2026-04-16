به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه عصر پنج شنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت سرمایه گذاری در سطح استان که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل برگزار شد، اظهار کرد: ورود سرمایه‌ گذاران بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، منجر به رشد و شکوفایی اقتصاد می‌شود و از همین رو آغاز دولت چهاردهم در اردبیل، با شعار سرمایه گذاری آسان در استان همراه بوده است.

وی افزود: ۵۴۰ طرح اقتصادی که شامل ۳۰۰طرح در حوزه صنعت و معدن، ۸۶ طرح گردشگری و ۵۴طرح کشاورزی با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۴۰همت، و پیشرفت فیزیکی ۲۰ الی ۸۰ درصد، در سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

استاندار اردبیل گفت: در راستای اهمیت سرمایه‌گذاری که از سال گذشته شروع شده است، ۷۴طرح اقتصادی در حوزه کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بالغ بر ۱۳۰همت در قالب تفاهم‌نامه همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و سفر ریاست جمهوری به امضا رسید و روند عملیاتی این پروژه‌ها به شکل ویژه در حال پیگیری است.

امامی یگانه با اشاره به امضای ۷۴طرح همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و سفر ریاست جمهوری گفت: ۲۷طرح اقتصادی با سرمایه گذاری بالغ بر ۴۰همت در مرحله شروع عملیات اجرایی است که نقش موثری در توسعه اقتصاد استان اردبیل و فرصت شغلی است.

وی با اشاره به اهمیت مصوبات سفر ریاست جمهوری گفت: مصوبات سفر، دستور صریح شخص رئیس‌جمهور محترم است و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، ملزم به اجرای بی قید و شرط مصوبات هستند.

استاندار اردبیل اظهار کرد: دستگاه‌های متولی و اجرایی استان اردبیل باید بررسی شیوه و روند روش‌های نوین تأمین مالی را به شکل ویژه در دستور کار داشته باشند و در شرایط حاکم کشور، دو ماموریت و مسئله مهم اعم از تامین کالاهای اساسی استان و تامین برخی نیازهای استان‌های همجوار و هدایت بخش خصوصی به تولید، جزو اولویت‌ها قرار دهند.

استاندار اردبیل با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت‌ ملی و امنیت ملی، گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و اجرای طرح‌های اقتصادی که در قالب تفاهم‌نامه انجام یافته و تامین منابع مالی برای پایداری واحدهای اقتصادی در سطح استان، از اولویت‌های مهم استان در سال جاری است.