۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۴۳

عملیات اجرایی ۵۴۰ واحد اقتصادی با سرمایه‌گذاری ۱۴۰همت آغاز شد

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: ۵۴۰واحد اقتصادی در حوزه‌های مختلف استان با سرمایه‌گذاری ۱۴۰همت در مرحله عملیات اجرایی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه عصر پنج شنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت سرمایه گذاری در سطح استان که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل برگزار شد، اظهار کرد: ورود سرمایه‌ گذاران بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، منجر به رشد و شکوفایی اقتصاد می‌شود و از همین رو آغاز دولت چهاردهم در اردبیل، با شعار سرمایه گذاری آسان در استان همراه بوده است.

وی افزود: ۵۴۰ طرح اقتصادی که شامل ۳۰۰طرح در حوزه صنعت و معدن، ۸۶ طرح گردشگری و ۵۴طرح کشاورزی با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۴۰همت، و پیشرفت فیزیکی ۲۰ الی ۸۰ درصد، در سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

استاندار اردبیل گفت: در راستای اهمیت سرمایه‌گذاری که از سال گذشته شروع شده است، ۷۴طرح اقتصادی در حوزه کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بالغ بر ۱۳۰همت در قالب تفاهم‌نامه همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و سفر ریاست جمهوری به امضا رسید و روند عملیاتی این پروژه‌ها به شکل ویژه در حال پیگیری است.

امامی یگانه با اشاره به امضای ۷۴طرح همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و سفر ریاست جمهوری گفت: ۲۷طرح اقتصادی با سرمایه گذاری بالغ بر ۴۰همت در مرحله شروع عملیات اجرایی است که نقش موثری در توسعه اقتصاد استان اردبیل و فرصت شغلی است.

وی با اشاره به اهمیت مصوبات سفر ریاست جمهوری گفت: مصوبات سفر، دستور صریح شخص رئیس‌جمهور محترم است و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، ملزم به اجرای بی قید و شرط مصوبات هستند.

استاندار اردبیل اظهار کرد: دستگاه‌های متولی و اجرایی استان اردبیل باید بررسی شیوه و روند روش‌های نوین تأمین مالی را به شکل ویژه در دستور کار داشته باشند و در شرایط حاکم کشور، دو ماموریت و مسئله مهم اعم از تامین کالاهای اساسی استان و تامین برخی نیازهای استان‌های همجوار و هدایت بخش خصوصی به تولید، جزو اولویت‌ها قرار دهند.

استاندار اردبیل با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت‌ ملی و امنیت ملی، گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و اجرای طرح‌های اقتصادی که در قالب تفاهم‌نامه انجام یافته و تامین منابع مالی برای پایداری واحدهای اقتصادی در سطح استان، از اولویت‌های مهم استان در سال جاری است.

