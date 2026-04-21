بررسی مشکلات ۷ طرح گردشگری اردبیل در ستاد رفع موانع

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل و معاون قضایی رییس کل دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه مشکلات ۷ طرح گردشگری با حضور سرمایهگذاران و مسئولان مرتبط بررسی شد.
وی افزود: ستاد تسهیل ظرفیت مهمی برای رفع موانع موجود در مسیر سرمایهگذاری و اجرای پروژهها است و حضور نهادهای تصمیمگیر مانند معاونت اقتصادی استانداری و دستگاه قضایی در کنار دستگاههای اجرایی در این ستاد، مصوبات آن را لازمالاجرا میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل گفت: پروژههای بررسی شده در این جلسه مربوط به طرحهای یک هتل پنج ستاره، ۲ مرکز سرگرمی و تفریحی، ۲ محوطه گردشگری، یک سفره خانه سنتی و یک شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری در شهرستانهای اردبیل، سرعین و مشگینشهر بود که تصمیمات لازم در مورد مشکلات آنها اتخاذ شد.
جباری ادامه داد: پیش از این و در سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۲ مصوبه درمورد پروژههای گردشگری در ستاد تسهیل استان به تصویب رسیده است که از این تعداد ۱۸ مصوبه به صورت کامل اجرایی نشده و دبیرخانه ستاد دلیل عدم اجرای این مصوبات را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد.
