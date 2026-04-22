به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه افزایش تابآوری واحدهای اقتصادی، تامین سرمایه و مواد اولیه از جمله اولویتهای دولت است، اظهار کرد: استان اردبیل با استفاده از ظرفیتهای مرزی و از طریق یک کارگروه ویژه، مساعدت لازم را به واحدهای اقتصادی برای تامین نیازمندیها ارائه خواهد کرد.
وی با بیان اینکه بانکهای عامل نیز با توجه به مشوقهای دولتی، حمایتهای مالی لازم را از این واحدها انجام می دهند، اظهار کرد: رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار از دیگر محورهای مورد تاکید دولت و بخش خصوصی بود.
استاندار اردبیل به اجرای ۵۴۰ طرح اقتصادی در بخشهای کشاورزی، صنعتی، معدنی و گردشگری در استان اشاره کرد و گفت: این طرحها با ظرفیت سرمایهگذاری بالغ بر ۴۲ همت در حال اجرا هستند.
امامی یگانه ادامه داد: از ۲۷ تفاهمنامه امضا شده در همایش سرمایهگذاری سال گذشته، حدود ۲۰ مورد در مرحله شروع عملیات اجرایی قرار دارد که پیگیری جدی این موضوع مورد تاکید قرار گرفت.
وی تامین استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و همچنین واردات توسط بخش خصوصی برای کمک به دولت در تامین اقلام اساسی را از جمله اقدامات مهم مورد نظر دانست و ادامه داد: این موارد در قالب سیاستهای کلی استان در بخش اقتصادی و با محوریت شعار سال مورد تاکید قرار گرفت.
