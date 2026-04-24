  1. ورزش
  2. توپ و تور
۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

بازی‌های ساحلی آسیا - سانیا

دبل پیروزی روز جمعه والیبال ساحلی در سومین بازی

تیم والیبال ساحلی الف ایران در دیدار با چین دو بر صفر پیروز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بازی های ساحلی2026 آسیا در حالی امروز جمعه در شهر سانیا پیگیری شد که تیم والیبال ساحلی الف ایران به دومین پیروزی خود رسید.

این تیم که صبح امروز موفق شده بود سریلانکا را شکست دهد ظهر امروز مقابل چین قرار گرفت.

تیم والیبال ساحلی الف ایران با ترکیب علیرضا آقاجانی و عباس پورعسگری و با هدایت رحمان رئوفی در دیدار با چین دو بر صفر پیروز شد. این مسابقه به دلیل وقوع طوفان و باران شدید با یک ساعت تأخیر برگزار شد.

ملی‌پوشان ایران توانستند نماینده میزبان را در ست اول با امتیاز ۱۸-۲۱ و در ست دوم با امتیاز ۱۷-۲۱ شکست دهند.

کد مطلب 6809707

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها