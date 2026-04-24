دبل پیروزی روز جمعه والیبال ساحلی در سومین بازی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بازی های ساحلی2026 آسیا در حالی امروز جمعه در شهر سانیا پیگیری شد که تیم والیبال ساحلی الف ایران به دومین پیروزی خود رسید.

این تیم که صبح امروز موفق شده بود سریلانکا را شکست دهد ظهر امروز مقابل چین قرار گرفت.

تیم والیبال ساحلی الف ایران با ترکیب علیرضا آقاجانی و عباس پورعسگری و با هدایت رحمان رئوفی در دیدار با چین دو بر صفر پیروز شد. این مسابقه به دلیل وقوع طوفان و باران شدید با یک ساعت تأخیر برگزار شد.

ملی‌پوشان ایران توانستند نماینده میزبان را در ست اول با امتیاز ۱۸-۲۱ و در ست دوم با امتیاز ۱۷-۲۱ شکست دهند.