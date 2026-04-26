به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان رئوفی مربی تیم ملی والیبال ساحلی درششمین دوره بازی های آسیایی ساحلی سانیا اظهار کرد: امروز و در مرحله پلی آف با تیم ژاپن دیدار داشتیم که با برنامه ریزی دقیقی به مصاف ژاپنی ها رفتیم و بازیکنان نیز طبق همان آنالیزها پیش رفتند و توانستیم با نتایج ۲۱ بر ۱۵ و همچنین ۲۱ بر ۱۷ تیم حریف را مغلوب کردیم.

وی افزود: برای راهیابی به جمع چهار تیم برتر دیدار بعدی ما فردا مقابل تیم عمان است؛ امیدوارم این روند پیروزی ها را طی کنیم و به نیمه نهایی صعود کنیم.

تیم ملی والیبال ساحلی «الف» پیش از این دیدارهای مقدماتی خود را بدون باخت و با صدرنشینی گروه به پایان رسانده بود و وارد جدول ۱۶ تیم شده بود.