صعود والیبال ساحلی ایران به دور حذفی/ جدال با ژاپن و چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، مرحله مقدماتی مسابقات والیبال ساحلی بازی های ساحلی آسیا که از سوم اردیبهشت در هشت گروه آغاز شده بود، امروز با معرفی ۱۶ تیم صعود کننده به پایان رسید.

تیم‌ ملی الف ایران (علیرضا آقاجانی - عباس پورعسگری) با چهار برد متوالی مقابل سریلانکا، بوتان، چین دو و سوریه و صدرنشینی در گروه خود و تیم ملی ب ایران (ابوالحسن خاکی زاده - امیرعلی قلعه نوی) نیز با دو برد مقابل ازبکستان و مالدیو و یک شکست برابر قطر در رتبه دوم قرار گرفت و به مرحله حذفی صعود کردند.

برنامه مرحله نخست حذفی و پلی‌آف این رقابت‌ها اعلام شد که با حضور تیم‌های ایران (دو تیم)، ژاپن (دو تیم)، چین (دو تیم)، لبنان، قزاقستان (دو تیم)، عمان، اندونزی، عربستان، تایلند (دو تیم) و قطر (دو تیم) برگزار می‌شود.

بر این اساس تیم‌ ملی الف (علیرضا آقاجانی - عباس پورعسگری) در این مرحله با ژاپن روبرو می‌شود و در صورت پیروزی مقابل برنده دیدار قزاقستان و عمان حاضر خواهد شد.

تیم ملی والیبال ب (ابوالحسن خاکی زاده - امیرعلی قلعه نوی) نیز در مرحله نخست حذفی مقابل چین میزبان صف آرایی خواهد کرد و در صورت پیروزی به مصاف برنده لبنان و قزاقستان می‌رود.

دیدارهای مرحله نخست حذفی فردا (یکشنبه ششم اردیبهشت) برگزار می‌شود که تیم‌های ایران ساعت ۹:۳۰ و ۱۱:۳۰ به وقت تهران به مصاف حریفان می‌روند.