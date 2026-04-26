۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

بازی‌های ساحلی آسیا - سانیا

تیم ملی والیبال ساحلی «الف» وارد جمع ۸ تیم برتر شد

تیم ملی والیبال ساحلی «الف» ایران با غلبه بر ژاپن به مرحله یک چهارم بازی‌های ساحلی آسیا راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت های والیبال ساحلی بازی های ساحلی آسیا، امروز تیم ملی «الف» ایران به مصاف ترکیب ایکیدا – کوروکاوا از ژاپن رفت و با شکست ۲ بر صفر این تیم به مرحله یک چهارم راه یافت.

ملی پوشان والیبال ساحلی ایران در دو گیم دیدار برابر ژاپن به ترتیب با نتایج ۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۱۷ صاحب برتری شدند.

علیرضا آقاجانی و عباس پورعسگری ترکیب تیم ملی والیبال ساحلی «الف» را در دیدار برابر ژاپن تشکیل می دادند. رحمان رئوفی هدایت این تیم را بر عهده دارد. این تیم با ۴ برد متوالی و صدرنشینی گروه خود در پایان مرحله مقدماتی، وارد جدول ۱۶ تیمی شد.

