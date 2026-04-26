تیم ملی والیبال ساحلی «الف» وارد جمع ۸ تیم برتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت های والیبال ساحلی بازی های ساحلی آسیا، امروز تیم ملی «الف» ایران به مصاف ترکیب ایکیدا – کوروکاوا از ژاپن رفت و با شکست ۲ بر صفر این تیم به مرحله یک چهارم راه یافت.

ملی پوشان والیبال ساحلی ایران در دو گیم دیدار برابر ژاپن به ترتیب با نتایج ۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۱۷ صاحب برتری شدند.

علیرضا آقاجانی و عباس پورعسگری ترکیب تیم ملی والیبال ساحلی «الف» را در دیدار برابر ژاپن تشکیل می دادند. رحمان رئوفی هدایت این تیم را بر عهده دارد. این تیم با ۴ برد متوالی و صدرنشینی گروه خود در پایان مرحله مقدماتی، وارد جدول ۱۶ تیمی شد.