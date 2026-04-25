رد شایعه عدم تیمداری دو تیم در لیگ برتر والیبال

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، بسیاری از رویدادهای ورزشی از جمله لیگ برتر والیبال نیمه‌کاره ماند. در حالی که فدراسیون والیبال در ابتدا اعلام کرده بود مسابقات پس از تعطیلات نوروز و از ۱۵ فروردین از سر گرفته خواهد شد، اما به دلیل تداوم شرایط خاص کشور و همچنین برگزاری اردوی تیم ملی، ادامه رقابت‌ها در دستور کار قرار نگرفت.

در نهایت، میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال با اعلام رسمی پایان لیگ، پرونده این دوره از رقابت‌ها را بست. تصمیمی که واکنش‌ها و گمانه‌زنی‌های مختلفی را در پی داشت.

در همین راستا، طی روزهای اخیر شایعاتی درباره احتمال انحلال برخی تیم‌ها از جمله سپاهان و صنعتگران امید مطرح شد؛ دو تیمی که در فصل جاری عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشته بودند. محمد کاظم کاظمی سرمربی تیم والیبال سپاهان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: من چنین موضوعی را نشنیدم.متأسفانه کارخانه فولاد مورد حمله قرار گرفته است اما در مورد اینکه سال آینده این تیم در لیگ برتر والیبال حضور داشته باشد یا خیر هنوز صحبتی به میان نیامده است. تاکنون تصمیمی درباره انحلال یا عدم حضور در فصل آینده لیگ برتر اتخاذ نشده است.

مومنی مقدم هم در گفتگو با خبرنگار مهر با رد این موضوع که باشگاه صنعتگران امید در سال آینده منحل خواهد شد، گفت: من این موضوع را نشنیدم.متأسفانه ما امسال هم عملکرد خوبی در لیگ والیبال داشتیم اما به خاطر حمله رژیم صهیونیستی و آمریکایی لیگ والیبال نیمه تمام ماند. امیدوارم که این تیم سال آینده هم تیمداری کند. فعلا درباره این موضوعات صحبتی نشده است.

با این حال وضعیت نهایی تیم‌ها برای فصل آینده همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و باید دید تصمیم‌گیری‌های مدیریتی باشگاه‌ها در ادامه چه مسیری را رقم خواهد زد.