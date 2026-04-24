۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

امام جمعه بجنورد: ملت ایران در جنگ تحمیلی و دیپلماسی پیروز میدان بود

بجنورد - امام جمعه بجنورد گفت:ملت ایران در جنگ تحمیلی و عرصه دیپلماسی همواره پیروز میدان بوده است.

به گزارش‌خبرنگار مهر حجت الاسلام رضا نوری ،ظهر جمعه در خبطه های نماز جمعه بجنورد که در مصلی امام خمینی (ره) این شهر ایراد شد اظهار کرد: ضدولی فقیه کسانی هستند که ساختار نظام دینی و ولایی را قبول ندارند. به دنبال نافرمانی از ولی فقیه هستند و می‌خواهند ولی فقیه را تخریب و ضعیف کنند.

وی افزود: وطن فروشان ضد ولایت فقیه هستند، آن‌ها دنبال آن هستند که نقطه قوت من و شما را از بین ببرند. و با نبود ولی فقیه در جامعه دو دستگی ایجاد می‌شود.

حجت الاسلام نوری به جنگ تحمیلی رمضان نیز اشاره کرد و افزود: در جنگ رمضان، تاکنون ایران پیروز میدان بوده است. ملت ایران طی این جنگ اقدامات چشم گیری انجام داده است.

وی ادامه داد: ملت ایران به این دلیل در میدان پیروز بوده که دشمنان، توانستند ایران را تجزیه کنند و کشور را بگیرند و الان همه چیز سرجایی خود است.

امام جمعه بجنورد بیان کرد: از پایگاه‌های موجود در منطقه از آمریکا و اسرائیل افسانه ای شکست ناپذیر ساخته بودند و ملت ایران ابهت دشمن آمریکایی_صهیونیستی را شکست و ۱۸ پایگاه آمریکایی را نابود کرد.

وی تصریح کرد: آمریکا زیرساخت‌های ایران را مورد اصابت قرار داد اما در آنجا نیز شکست خورد چراکه ما زیرساخت‌های دشمن آمریکایی-صهیونیستی را محکم‌تر مورد اصابت قرار دادیم. و پیروزی در اصفهان، طبس دیگری ایجاد شد.

حجت الاسلام نوری تاکید کرد: در دیپلماسی نیز پیروز میدان بودیم. دشمنان دنبال آن بودند که ایران را از لبنان و عراق جدا و اختلاف در جبهه مقاومت ایجاد کنند و سپس به صورت جداگانه آن‌ها را از بین ببرند اما ما آن را قبول نکردیم و مقاومت کردیم و دشمنان مجبور شدند آتش بس را در لبنان قبول کنند و آن یک‌ پیروزی دیگر بود.

وی گفت: سپس در این مذاکره آمریکا، زیاده خواهی کرد اما به هیچ یک از خواسته‌های خود نرسید و مجبور شد دست خالی از اسلام آباد برگردد.

