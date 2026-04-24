سامانه ۴۰۳۰ از مرز ۲۰۰ هزار مشاوره عبور کرد

محمد عزتی وظیفهخواه، رئیس سازمان داوطلبان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: سامانه ۴۰۳۰ در حوزههای روانشناسی، پزشکی، روانپزشکی و سلامت مادر و کودک تا تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، مجموعاً به ۲۰۸ هزار و ۴۷۰ تماس مشاورهای پاسخ داده است.
به گفته وی؛ بر اساس این گزارش، مدت زمان کل مشاورههای ارائهشده ۹۹۹ هزار و ۱۰۱ دقیقه بوده که معادل ۱۶ هزار و ۶۵۲ ساعت خدمات تخصصی به هموطنان است. این خدمات با مشارکت ۲ هزار و ۳۹۳ مشاور در سراسر کشور ارائه شده است.
رئیس سازمان داوطلبان، با اشاره به اهمیت تداوم ارائه خدمات مشاورهای، اظهار داشت: سامانه ۴۰۳۰ نقش مهمی در ارتقای سلامت روان و جسم جامعه ایفا میکند و تلاش شده با بهرهگیری از ظرفیت نیروهای متخصص، پاسخگویی دقیق و بهموقع به نیازهای مردم انجام شود.
