  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

سامانه ۴۰۳۰ از مرز ۲۰۰ هزار مشاوره عبور کرد

رئیس سازمان داوطلبان از ثبت بیش از ۲۰۸ هزار تماس مشاوره‌ای در سامانه ۴۰۳۰ تا سوم اردیبهشت ۱۴۰۵ خبر داد.

محمد عزتی وظیفه‌خواه، رئیس سازمان داوطلبان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: سامانه ۴۰۳۰ در حوزه‌های روانشناسی، پزشکی، روانپزشکی و سلامت مادر و کودک تا تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، مجموعاً به ۲۰۸ هزار و ۴۷۰ تماس مشاوره‌ای پاسخ داده است.

به گفته وی؛ بر اساس این گزارش، مدت زمان کل مشاوره‌های ارائه‌شده ۹۹۹ هزار و ۱۰۱ دقیقه بوده که معادل ۱۶ هزار و ۶۵۲ ساعت خدمات تخصصی به هموطنان است. این خدمات با مشارکت ۲ هزار و ۳۹۳ مشاور در سراسر کشور ارائه شده است.

رئیس سازمان داوطلبان، با اشاره به اهمیت تداوم ارائه خدمات مشاوره‌ای، اظهار داشت: سامانه ۴۰۳۰ نقش مهمی در ارتقای سلامت روان و جسم جامعه ایفا می‌کند و تلاش شده با بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای متخصص، پاسخگویی دقیق و به‌موقع به نیازهای مردم انجام شود.

کد مطلب 6809712
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها