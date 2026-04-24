به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلاممرتضی مطیعی صبح جمعه در در مراسم چهلمین روز شهادت جاویدالاثر «علی خانبیکی» در دیباج با اشاره به حملات دشمن آمریکایی، صهیونیستی بیان کرد: دشمنانی که خود را ابرقدرت دنیا مینامند و هر دو از کلاهک هستهای برخوردارند، فکر میکردند کار ایران طی سه یا چهار روز تمام است، اما بعد از چند روز برای آتشبس التماس کردند.
وی با بیان اینکه امروز دشمنان مجبور شدهاند آتشبس را به صورت مضحکی، یکطرفه تمدید کنند افزود: این بی آبرویی نظام سلطه را نشان می دهد.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان ادامه داد: درست است که رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح، همه با همکاری یکدیگر دست خود را بر روی ماشه گذاشته، موشکها و پهپادهایشان سر جایش است و مردم نیز بیش از پنجاه شب میداندار بودند و خیابانها و مساجد را با حضور حماسی خود نگه داشتند؛ اما آیا همه این پیروزیها با ما و بوسیله ما رقم خورده است؟
مطیعی افزود: قطعاً اینطور نیست که این پیروزیها دست ما باشد؛ خداوند لشکریان آسمانها و زمین را دارد و فرشتگان، شهدا و ارواح مطهر را به یاری مؤمنان فرستاده تا پیروزی را نصیب آنان کند.
وی با اشاره به ویژگیهای شهید والامقام علی خانبیکی گفت: شهید خانبیکی که به ایشان غبطه میخوریم، قرار نبود به این سفر برود، اما بر آن اصرار ورزید. طبیعتاً مأموریت در آبهای بینالمللی خطرات متعددی دارد، خصوصاً در شرایط جنگ، اما ایشان از بین تعداد زیادی از افراد برگزیده شد تا در نیروی دریایی به مأموریت برود.
امام جمعه سمنان با اشاره به ویژگی خاص «شهدای دریا» اظهار کرد: در روایات داریم که پاداش شهدای دریا دو برابر شهدای دیگر است. از ۱۰۴ شهید مظلوم ناو دنا، پیکر مطهر ۸۰ نفر به میهن اسلامی بازگشته و ۲۰ شهید جاویدالاثر شدند.
نظر شما