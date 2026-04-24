۲۰ روستای سرخس به شبکه آب شرب سد دوستی متصل شدند

مجید بیکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با بهبود شرایط اقلیمی و افزایش بارش‌ها در ماه‌های اخیر، شرایط تأمین آب سد دوستی نسبت به گذشته بهتر شده و امکان برقراری دوباره آب شرب برای روستاهای پایین‌دست فراهم شده است.

فرماندار سرخس افزود: سد دوستی نقش مهمی در تأمین آب منطقه دارد و بیش از ۶۰ درصد آب شرب شهر مشهد و روستاهای پایین‌دست را تأمین می‌کند.

وی با اشاره به نگرانی‌های گذشته درباره کاهش سطح آب سد دوستی گفت: کاهش منابع آبی در ماه‌های گذشته موجب نگرانی‌هایی برای تأمین آب در استان شده بود، اما خوشبختانه با نزولات آسمانی اخیر، سد دوستی تا حدی به چرخه تأمین آب بازگشته و در حال حاضر آب مورد نیاز ۲۰ روستای شهرستان سرخس با جمعیتی حدود دو هزار و ۳۰۰ خانوار دوباره تأمین می‌شود.

بیکی همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی ملی برای مدیریت منابع آبی مشترک تأکید کرد و گفت: لازم است با رایزنی‌های دیپلماتیک میان ایران و افغانستان، سازوکاری تدوین شود تا در زمان‌های بحرانی، رهاسازی آب از سوی کشور افغانستان انجام گیرد و سدهای موجود نیز بتوانند سهم مناسبی از این منابع آبی داشته باشند.