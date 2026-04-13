سد شوریجه تا تیرماه آبگیری نهایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت نژاد ظهر دوشنبه در جریان بازدید رئیس سازمان بازرسی خراسان رضوی از پروژههای آبی و سدهای دوستی و شوریجه در شهرستان سرخس، از آبگیری قطعی و نهایی سد شوریجه در ابتدای تیرماه سال جاری خبر داد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی افزود:این اقدام، موفقیتی کلیدی در مسیر تکمیل پروژههای آبی استانی است و نشاندهنده پیشرفت چشمگیر در اجرای طرحهای حیاتی برای توسعه کشاورزی و تأمین آب شرب منطقه است.
وی تأکید کرد: همه پروژههای ملی و استانی با نظارت دقیق دستگاههای عالی نظارتی، بهویژه سازمان بازرسی کل کشور و شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی، پیگیری میشود.
نعمت نژاد افزود: تلاش میکنیم مشکلات شهرستانی را در جلسات استان مطرح و حل کنیم تا هر گرهای که وجود دارد، بهسرعت برطرف شود و اجرای پروژهها بدون تاخیر ادامه یابد. این بازدید، نشاندهنده تعهد جدی مسئولان به شفافیت، پیگیری فنی و اجرایی پروژههای آبی است و امیدواری را برای بهبود زیرساختهای آبی در منطقه ایجاد میکند. با تکمیل سد شوریجه، انتظار میرود تأمین آب برای کشاورزی و شرب در منطقه بهطور چشمگیری افزایش یابد.
