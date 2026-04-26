به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مبشری نسب اظهار کرد: بارش‌های گباری با شدت و ضعف تا پایان هفته کنونی در استان ادامه دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: برای امروز رگبار باران با احتمال آبگرفتگی در نوار شرقی خراسان رضوی پیش‌بینی شده است.

وی اضافه کرد: روز سه‌شنبه نیز بارندگی در شمال غرب استان پیش‌بینی شده و در روزهای پنجشنبه و جمعه نیز سامانه بارشی جدید وارد خراسان رضوی می شود.

مبشری نسب گفت: افزایش وزش باد همراه با گرد و خاک نیز پدیده جوی غالب امروز در نوار شرقی استان است و برای این پدیده هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: طی۲۴ ساعت گذشته جوین با کمینه دمای ۱۰ درجه خنک ترین و سرخس با دمای هوای ۳۷ درجه گرمترین نقاط خراسان رضوی بودند.

وی ادامه داد: دمای هوای مشهد نیز دیروز بین ۱۸ و ۳۲ درجه متغیر بود و برای امروز نیز کمینه دمای هوای این کلانشهر ۱۲ و بیشینه دمای هوای روزانه ۲۳ درجه پیش‌بینی شده است.